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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Сочи
Крылья Советов - Сочи: обзор матча 16 октября 2022
Крылья Советов
16.10.2022, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Сочи
24'
А. Чиркович
45+1'
С. Пиняев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Сочи
Желтая карточка
Р. Евгеньев
90'
+6
89'
Желтая карточка
С. Терехов
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
А. Рахманович
89'
Замена
А. Соколов
️️️️
М. Витюгов
88'
Замена
М. Барач
️️️️
М. Глушенков
82'
Замена
В. Хубулов
️️️️
С. Пиняев
82'
Замена
С. Бабкин
️️️️
А. Чиркович
65'
Желтая карточка
А. Чиркович
64'
46'
Желтая карточка
М. Сиссако
46'
Замена
К. Ушатов
️️️️
Л. Джорджевич
46'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
В. Сарвели
46'
Замена
А. Мещанинов
️️️️
Т. Шипунов
ГОЛ! 2:0!
С. Пиняев
45'
+1
28'
Желтая карточка
Т. Шипунов
ГОЛ! 1:0!
А. Чиркович
Пас отдал
М. Глушенков
24'
19'
Желтая карточка
Л. Джорджевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
32
Александар Чиркович
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
72
Владислав Тепляков
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
6
Сергей Бабкин
ЦП
18
Артем Соколов
АП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
99
Никита Хлусов
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
16
Денис Адамов
ВР
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
5
Кирилл Кравцов
ОП
23
Кирилл Ушатов
АП
6
Амир Батырев
АП
4-1-1-3-1
1
Овсянников
23
Бейл
4
Евгеньев
3
Солдатенков
31
Зотов
8
Витюгов
8
Коваленко
32
Чиркович
11
Рахманович
9
Пиняев
10
Глушенков
3-3-1-1-2
35
Джанаев
17
Макарчук
5
Сиссако
3
Дркушич
34
Маргасов
15
Цаллагов
32
Терехов
16
Нобоа
20
Шипунов
19
Джорджевич
9
Сарвели
10
Глушенков
44
Барач
44
Барач
10
Глушенков
32
Чиркович
6
Бабкин
6
Бабкин
32
Чиркович
8
Витюгов
18
Соколов
18
Соколов
8
Витюгов
9
Пиняев
8
Хубулов
8
Хубулов
9
Пиняев
11
Рахманович
10
Цыпченко
10
Цыпченко
11
Рахманович
20
Шипунов
26
Мещанинов
26
Мещанинов
20
Шипунов
9
Сарвели
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
9
Сарвели
19
Джорджевич
23
Ушатов
23
Ушатов
19
Джорджевич
Остались в запасе
Крылья Советов
Сочи
9
Данил Липовой
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
72
Владислав Тепляков
ПЗ
73
Владислав Шитов
ЦФ
99
Никита Хлусов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
12
Николай Заболотный
ВР
16
Денис Адамов
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
6
Амир Батырев
АП
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
9
Данил Липовой
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
72
Владислав Тепляков
ПЗ
73
Владислав Шитов
ЦФ
99
Никита Хлусов
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
16
Денис Адамов
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
6
Амир Батырев
АП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Крылья Советов - Сочи
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Сафьян
Илья Елеференко
Дополнительные помощники:
VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Валерий Данченко
Резервный судья:
Кирилл Силантьев
Инспектор:
Сергей Лапочкин
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
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