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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Хаугесунд
Кристиансунд - Хаугесунд: обзор матча 16 октября 2022
Кристиансунд
16.10.2022, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
0 : 1
Завершен
Хаугесунд
12'
Ю. Эскесен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристиансунд - Хаугесунд
90'
+1
Замена
Н. Вальстад
️️️️
Ю. Эскесен
86'
Замена
Б. Лейте
️️️️
М. Санде
Замена
О. Сивертсен
️️️️
Т. Гьертсен
85'
Замена
P. Chrupalla
️️️️
Б. Бай
77'
76'
Замена
М. Самуэльсен
️️️️
Б. Нжие
Замена
A. Askar
️️️️
С. Квиле
71'
56'
Желтая карточка
М. Кристенсен
Замена
A. Hopmark
️️️️
Л. Каллудра
46'
Замена
A. Coly
️️️️
D. Peter Ulvestad
46'
12'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Эскесен
Пас отдал
П. Теркильдсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
10
Лиридон Каллудра
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦП
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
7
Торгил Гьертсен
ПВ
13
Бендик Бай
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Хаугесунд
21
A. Baertelsen
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ПВ
10
Билал Нжие
ПВ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
19
Aliou Coly
ЦЗ
6
Andreas Hopmark
ЦП
10
Heine Gikling Bruseth
ЦП
20
David Agbo
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
77
Amin Askar
ЦФ
20
Pawel Chrupalla
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
Хаугесунд
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
32
Frank Stople
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
16
Бруну Лейте
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
2-3-2-3
34
МакДермотт
17
Квиле
5
10
Каллудра
28
Диоп
19
Картум
7
Гьертсен
13
Бай
22
17
29
Мумбанья
3-4-2-2
23
Педерсен
5
21
26
Кристенсен
27
Санде
20
Зафейрис
2
Теркильдсен
10
Нжие
34
Эскесен
18
Кригард
1
Селвик
5
19
19
5
10
Каллудра
6
6
10
Каллудра
17
Квиле
77
77
17
Квиле
13
Бай
20
20
13
Бай
7
Гьертсен
11
Сивертсен
11
Сивертсен
7
Гьертсен
10
Нжие
14
Самуэльсен
14
Самуэльсен
10
Нжие
34
Эскесен
11
Вальстад
11
Вальстад
34
Эскесен
27
Санде
16
Лейте
16
Лейте
27
Санде
Остались в запасе
Кристиансунд
Хаугесунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
10
Heine Gikling Bruseth
ЦП
20
David Agbo
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
Главный тренер
Кристиан Микельсен
18
Хилари Гонг
ПВ
32
Frank Stople
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
10
Heine Gikling Bruseth
ЦП
20
David Agbo
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
Остались в запасе
18
Хилари Гонг
ПВ
32
Frank Stople
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Кристиансунд - Хаугесунд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
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Кристиансунд
Хаугесунд
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2018.07.31 13:44
14
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2018.02.20 19:50
11
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
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2019.02.10 20:40
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