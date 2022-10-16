Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - ХамКам
Олесунн - ХамКам: обзор матча 16 октября 2022
Олесунн
16.10.2022, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
0 : 0
Завершен
ХамКам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олесунн - ХамКам
90'
Замена
К. Эрнандес-Фостер
️️️️
Ф. Сьелстад
85'
Желтая карточка
L. Jendal
Замена
J. Moe
️️️️
Й. Китолано
82'
Замена
К. Бармен
️️️️
С. Нордли
82'
Желтая карточка
Д. Канаджижа
75'
Замена
Ф. Хауген
️️️️
Ненасс
73'
Замена
Ж. Коомсон
️️️️
М. Эбийе
73'
72'
Желтая карточка
Ф. Сьелстад
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
5
Симен Рафн
ЛЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
23
Эрленд Сегберг
ОП
7
Ненасс
ЦП
27
Дарио Канаджижа
ЦП
20
Мозес Эбийе
ЦФ
5
Давид Феллман
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
23
Фредрик Сьелстад
ОП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
70
Мортен Бьерло
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
18
Jeppe Moe
ЦЗ
10
Кристоффер Бармен
ЦП
14
Торбьорн Каллеваг
ПВ
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
ХамКам
1
Nicholas Hagen
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ЦЗ
10
Emil Sildnes
ЦП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
4
Markus Nakkim
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Грютебуст
5
Рафн
25
Сербечич
27
Хопланд
25
Китолано
23
Сегберг
7
Ненасс
27
Канаджижа
7
Нордли
5
Феллман
20
Эбийе
2-1-5-2
1
4
Куруджай
18
Конгсро
23
Сьелстад
33
Мелгалвис
4
7
70
Бьерло
4
Опсал
9
Линд
16
Киркеволд
25
Китолано
18
18
25
Китолано
7
Нордли
10
Бармен
10
Бармен
7
Нордли
20
Эбийе
7
Коомсон
7
Коомсон
20
Эбийе
7
Ненасс
7
Хауген
7
Хауген
7
Ненасс
23
Сьелстад
22
Эрнандес-Фостер
22
Эрнандес-Фостер
23
Сьелстад
Остались в запасе
Олесунн
ХамКам
1
Michael Lansing
ВР
14
Торбьорн Каллеваг
ПВ
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
1
Nicholas Hagen
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
10
Emil Sildnes
ЦП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
4
Markus Nakkim
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
14
Торбьорн Каллеваг
ПВ
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
Остались в запасе
1
Nicholas Hagen
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
10
Emil Sildnes
ЦП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
4
Markus Nakkim
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Главный тренер
Якоб Микельсен
Статистика матча Олесунн - ХамКам
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Информация о матче
Стадион:
Колор Лайн Стэдиум
Новости команд
Все
Олесунн
ХамКам
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»
2018.02.18 13:33
2
Товарищеский матч. Голы Адриано, Зобнина и Промеса помогли «Спартаку» обыграть «Олесунн»
2017.02.16 21:46
10
Комбаров не примет участие в ближайшем контрольном матче «Спартака»
2017.02.15 21:20
13
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»
2018.02.18 13:33
2
Товарищеский матч. Голы Адриано, Зобнина и Промеса помогли «Спартаку» обыграть «Олесунн»
2017.02.16 21:46
10
Комбаров не примет участие в ближайшем контрольном матче «Спартака»
2017.02.15 21:20
13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+