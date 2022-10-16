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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Сарпсборг 08
Викинг - Сарпсборг 08: обзор матча 16 октября 2022
Викинг
16.10.2022, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
0 : 1
Завершен
Сарпсборг 08
40'
Т. Хайнц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Викинг - Сарпсборг 08
84'
Замена
Э. Вихне
️️️️
O. JÃ¸rgen Halvorsen
84'
Замена
Б. Утвик
️️️️
Й. Солтведт
Желтая карточка
Х. Танген
78'
Замена
К. Кабран
️️️️
Н. Сандберг
78'
74'
Замена
С. Скалевик
️️️️
Т. Хайнц
74'
Замена
Г. Молинс
️️️️
Г. Энгвалль
Замена
С. Свендсен
️️️️
Д. Стенснесс
68'
Замена
Х. Танген
️️️️
К. Лекберг
67'
Замена
М. Траоре
️️️️
Д. Карлсбакк
67'
Замена
Н. Скитта
️️️️
М. Сольбаккен
67'
60'
Замена
С. Тибблинг
️️️️
В. Торп
40'
ГОЛ! 0:1!
Т. Хайнц
Пас отдал
М. Майгаард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
6
Джанни Стенснесс
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
44
Джибриль Диоп
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
23
Никлас Сандберг
ПВ
2
Херман Хауген
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Сарпсборг 08
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
34
Anders Kristiansen
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
27
Харальд Танген
АП
11
Кевин Кабран
АП
15
Натан Скитта
АП
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
Сарпсборг 08
6
Мартин Хейланд
ОП
11
Симон Тибблинг
ЦП
10
Гильермо Молинс
ЦП
87
Leander Oy
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
2-1-3-1-3
1
Гуннарссон
6
Стенснесс
18
Бьорсхол
16
Лекберг
44
Диоп
7
Сольбаккен
10
Трипич
23
Сандберг
11
Карлсбакк
11
де Ланлай
2
Хауген
1-5-5
45
Хагельскьер
14
Хайнц
6
Салетрос
5
Мартинссон Нгуали
29
Торп
17
Солтведт
34
7
5
20
Майгаард
9
Энгвалль
16
Лекберг
27
Танген
27
Танген
16
Лекберг
23
Сандберг
11
Кабран
11
Кабран
23
Сандберг
7
Сольбаккен
15
Скитта
15
Скитта
7
Сольбаккен
11
Карлсбакк
24
Траоре
24
Траоре
11
Карлсбакк
6
Стенснесс
7
Свендсен
7
Свендсен
6
Стенснесс
29
Торп
11
Тибблинг
11
Тибблинг
29
Торп
9
Энгвалль
10
Молинс
10
Молинс
9
Энгвалль
7
32
Вихне
32
Вихне
7
17
Солтведт
4
Утвик
4
Утвик
17
Солтведт
14
Хайнц
15
Скалевик
15
Скалевик
14
Хайнц
Остались в запасе
Викинг
Сарпсборг 08
1
Арилд Остбю
ВР
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
6
Мартин Хейланд
ОП
87
Leander Oy
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
Остались в запасе
6
Мартин Хейланд
ОП
87
Leander Oy
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Викинг - Сарпсборг 08
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
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