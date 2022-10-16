Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Шинник
Волгарь - Шинник: обзор матча 16 октября 2022
Волгарь
16.10.2022, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Шинник
44'
И. Стефанович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волгарь - Шинник
Желтая карточка
М. Агеев
88'
Замена
И. Ращеня
️️️️
А. Павлишин
85'
83'
Замена
А. Разборов
️️️️
А. Кулишев
Замена
М. Агеев
️️️️
В. Царукян
76'
70'
Замена
М. Канаев
️️️️
Р. Емельянов
70'
Замена
А. Батютин
️️️️
А. Гонгапшев
Желтая карточка
Д. Ведерников
68'
Замена
А. Делькин
️️️️
Д. Лесников
65'
Замена
А. Гилязетдинов
️️️️
А. Носов
65'
57'
Желтая карточка
В. Зинков
52'
Желтая карточка
А. Гонгапшев
46'
Замена
И. Грузнов
️️️️
И. Леонтьев
ГОЛ! 1:0!
И. Стефанович
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
7
Алексей Павлишин
ЦП
7
Данила Смирнов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
11
Александр Носов
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Шинник
47
Михаил Филиппов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
32
Игорь Соколов
ПП
32
Артем Кулишев
ПВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
23
Елисей Кривохижин
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
90
Артем Делькин
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
7
Марк Полушин
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
17
Михаил Канаев
ОП
36
Илья Грузнов
ЦФ
7
Андрей Разборов
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
4-2-1-3
81
Смирнов
6
Печенкин
4
Локтионов
3
Ведерников
69
Козлов
7
Павлишин
7
Смирнов
80
Царукян
23
Стефанович
17
Лесников
11
Носов
3-1-3-2-1
47
Филиппов
19
Осипов
17
Покидышев
28
Семенов
92
Емельянов
32
Соколов
52
Леонтьев
5
Зинков
32
Кулишев
10
Савинов
10
Гонгапшев
7
Павлишин
4
Ращеня
4
Ращеня
7
Павлишин
17
Лесников
90
Делькин
90
Делькин
17
Лесников
11
Носов
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
11
Носов
80
Царукян
13
Агеев
13
Агеев
80
Царукян
92
Емельянов
17
Канаев
17
Канаев
92
Емельянов
10
Гонгапшев
72
Батютин
72
Батютин
10
Гонгапшев
52
Леонтьев
36
Грузнов
36
Грузнов
52
Леонтьев
32
Кулишев
7
Разборов
7
Разборов
32
Кулишев
Остались в запасе
Волгарь
Шинник
8
Никита Капленко
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
23
Елисей Кривохижин
ПЗ
13
Александр Бутенко
ЦФ
7
Марк Полушин
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
8
Никита Капленко
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
23
Елисей Кривохижин
ПЗ
13
Александр Бутенко
ЦФ
7
Марк Полушин
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Волгарь - Шинник
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Наиль Сейфетдинов (Казань)
Андрей Пелых (Санкт-Петербург)
Резервный судья:
Игорь Капленков (Москва)
Делегат:
Илья Рабин (Московская область)
Инспектор:
Андрей Комаров (Волгоград)
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Волгарь
Шинник
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
20 ноября
Первая лига: шансы «Шинника» и «Нефтехимика» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Волгарь» объявил об уходе Колыванова – тренера ранее обматерил болельщик
11 ноября
1
Мостовой составил топ-5 лучших российских футболистов своего поколения, игравших в Европе
10 октября
7
Сын Юрана думал о смене фамилии
6 октября
Команда экс-футболиста сборной России сыграла вничью 6 раз подряд
5 октября
1
«Динамо Владивосток» – «Волгарь»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
20 ноября
Первая лига: шансы «Шинника» и «Нефтехимика» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+