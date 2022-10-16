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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Виктория
Яблонец - Виктория: обзор матча 16 октября 2022
Яблонец
16.10.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 12 тур
0 : 3
Завершен
Виктория
19'
Т. Хоры
63'
Т. Хоры
90+1'
М. Н'Диайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Яблонец - Виктория
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
М. Н'Диайе
Пас отдал
Л. Гейда
88'
Замена
М. Н'Диайе
️️️️
П. Буха
Желтая карточка
Д. Хайденрайх
81'
Замена
М. Чернак
️️️️
Я. Кроб
75'
74'
Замена
Ф. Бэсси
️️️️
Т. Хоры
Желтая карточка
Д. Гоушка
71'
63'
ГОЛ! 0:2!
Т. Хоры
Пас отдал
Д. Москера
58'
Замена
Э. Йирка
️️️️
Я. Климент
58'
Замена
А. Влканова
️️️️
А. Чермак
55'
Желтая карточка
Л. Калвах
Замена
В. Сейк
️️️️
D. Souček
55'
19'
ГОЛ! 0:1!
Т. Хоры
Пас отдал
Л. Перница
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
16
Ян Кроб
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
27
Милош Кратохвил
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
14
Daniel Souček
ЦП
19
Ян Храмоста
ЦФ
8
Давид Хайденрайх
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
8
Джон Москера
ЛВ
47
Алеш Чермак
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Яблонец
93
Adam Richter
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
10
Войтех Патрак
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
95
Михал Чернак
ЦФ
23
Ishaku Konda
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Виктория
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
58
Адам Влканова
АП
97
Эрик Йирка
ПВ
33
Рене Дедич
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
4-3-1-2
1
Гануш
16
Кроб
44
Акпудже
21
Полидар
27
Коолс
27
Кратохвил
8
Гоушка
14
8
Йовович
8
Хайденрайх
19
Храмоста
4-3-1-2
36
Станек
4
Холик
4
Перница
21
Емелка
2
Гейда
47
Чермак
20
Буха
23
Калвах
8
Москера
25
Хоры
9
Климент
16
Кроб
95
Чернак
95
Чернак
16
Кроб
14
10
Сейк
10
Сейк
14
20
Буха
99
Н'Диайе
99
Н'Диайе
20
Буха
47
Чермак
58
Влканова
58
Влканова
47
Чермак
9
Климент
97
Йирка
97
Йирка
9
Климент
25
Хоры
14
Бэсси
14
Бэсси
25
Хоры
Остались в запасе
Яблонец
Виктория
93
Adam Richter
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
10
Войтех Патрак
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
23
Ishaku Konda
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
33
Рене Дедич
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Остались в запасе
93
Adam Richter
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
10
Войтех Патрак
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
23
Ishaku Konda
ЦФ
Остались в запасе
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
33
Рене Дедич
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Михал Билек
Статистика матча Яблонец - Виктория
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
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