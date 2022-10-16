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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Буде-Глимт
Волеренга - Буде-Глимт: обзор матча 16 октября 2022
Волеренга
16.10.2022, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
0 : 6
Завершен
Буде-Глимт
18'
Р. Эспейор
32'
А. Пеллегрино
39'
А. Пеллегрино
60'
О. Сольбаккен
64'
П. Берг
79'
А. Гренбек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волеренга - Буде-Глимт
79'
ГОЛ! 0:6!
А. Гренбек
Пас отдал
Д. Мвука
78'
Замена
Д. Сери
️️️️
Б. Вембангомо
78'
Замена
Д. Мвука
️️️️
О. Сольбаккен
Замена
Х. Удаль
️️️️
Т. Бервен
78'
Замена
М. Риснаэс
️️️️
А. Лаюни
78'
Желтая карточка
А. Лаюни
77'
Замена
С. Джатта
️️️️
О. Хольм
71'
70'
Замена
Л. Салвесен
️️️️
Р. Эспейор
70'
Замена
М. Лоде
️️️️
М. Хейбротен
70'
Замена
Э. Хаген
️️️️
У. Ветлесен
64'
ГОЛ! 0:5!
П. Берг
60'
ГОЛ! 0:4!
О. Сольбаккен
Замена
Х. Бьордал
️️️️
О. Сахрауи
46'
39'
ГОЛ! 0:3!
А. Пеллегрино
Пас отдал
О. Сольбаккен
36'
Желтая карточка
М. Хейбротен
32'
ГОЛ! 0:2!
А. Пеллегрино
Пас отдал
Б. Вембангомо
18'
ГОЛ! 0:1!
Р. Эспейор
Пас отдал
У. Ветлесен
Замена
С. Россбах
️️️️
Т. Кристенсен
15'
Красная карточка
М. Смелус Сьеэн
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
24
Петтер Странд
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
18
Симен Юклеред
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
14
Амор Лаюни
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Волеренга
1
Сондре Россбах
ВР
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
16
Хенрик Бьордал
АП
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
2-3-1-5
24
Странд
6
Хеденстад
9
Йенсен
18
Юклеред
10
Кристенсен
11
Сахрауи
4
26
Сьеэн
19
Бервен
14
Лаюни
15
Хольм
3-1-3-2-1
12
Хайкин
5
Вембангомо
2
Сампстед
22
Хейбротен
7
Берг
18
Мое
10
Ветлесен
11
Гренбек
9
Сольбаккен
90
Пеллегрино
11
Эспейор
10
Кристенсен
1
Россбах
1
Россбах
10
Кристенсен
11
Сахрауи
16
Бьордал
16
Бьордал
11
Сахрауи
14
Лаюни
23
Риснаэс
23
Риснаэс
14
Лаюни
15
Хольм
20
Джатта
20
Джатта
15
Хольм
19
Бервен
19
Удаль
19
Удаль
19
Бервен
9
Сольбаккен
22
Мвука
22
Мвука
9
Сольбаккен
5
Вембангомо
5
Сери
5
Сери
5
Вембангомо
22
Хейбротен
2
Лоде
2
Лоде
22
Хейбротен
10
Ветлесен
18
Хаген
18
Хаген
10
Ветлесен
11
Эспейор
15
Салвесен
15
Салвесен
11
Эспейор
Остались в запасе
Волеренга
Буде-Глимт
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
17
Якоб Энг
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
1
Юлиан Лунд
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
5
Aleksander Hammer Kjelsen
ЦЗ
17
Якоб Энг
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Волеренга - Буде-Глимт
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
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Норвегия. Элитсериен, 28 тур
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- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
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Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
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