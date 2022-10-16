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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - ОФИ
ПАС - ОФИ: обзор матча 16 октября 2022
ПАС
16.10.2022, воскресенье, 18:00
Греция. Суперлига, 8 тур
2 : 2
Завершен
ОФИ
19'
К. Росеро
77'
К. Балан
57'
Д. Тораль
89'
А. Диуссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС - ОФИ
89'
ГОЛ! 2:2!
А. Диуссе
Пас отдал
Э. Ларссон
Замена
P. Bagalianis
️️️️
А. Мендес Морейра
88'
80'
Замена
К. Яннулис
️️️️
А. Диамантис
80'
Замена
B. Kamau
️️️️
Л. Переа
ГОЛ! 2:1!
К. Балан
Пас отдал
И. Бильбао
77'
71'
Замена
А. Диуссе
️️️️
Д. Тораль
Замена
Д. Ринстра
️️️️
Г. Памлидис
64'
57'
ГОЛ! 1:1!
Д. Тораль
Пас отдал
М. Анхель Герреро
46'
Замена
М. Джу
️️️️
Н. Маринакис
Желтая карточка
З. Карахалиос
44'
30'
Замена
Ф. Дурмишай
️️️️
Н. Дико
ГОЛ! 1:0!
К. Росеро
Пас отдал
А. Мендес Морейра
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
77
Яннис Киакос
ЛЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
6
Зисис Карахалиос
ОП
8
Панайотис Цимас
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ЦФ
28
J. Prior
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
24
Икер Бильбао
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
ОФИ
35
Христос Мандас
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
21
Джон Тораль
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
23
Луис Переа
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
ПАС
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
18
Манссур Фофана
ЦП
23
Дан Ринстра
ЦП
91
Клаудиу Балан
ЦФ
31
Василиос Атанасиу
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
ОФИ
1
Сонни Стевенс
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
23
Тьеви
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
12
Месаке Джу
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
77
Bruce Kamau
ЦФ
3-1-1-5
77
Киакос
5
Эррамуспе
30
Сория
6
Карахалиос
8
Цимас
6
Пантелакис
20
Мендес Морейра
7
Росеро
24
Бильбао
28
3-3-1-3
35
Мандас
2
Вурос
15
Диамантис
64
Ларссон
4
Маринакис
29
Мельядо
38
Балояннис
21
Тораль
12
Дико
23
Переа
10
Герреро
20
Мендес Морейра
2
2
20
Мендес Морейра
14
Памлидис
23
Ринстра
23
Ринстра
14
Памлидис
15
Диамантис
18
Яннулис
18
Яннулис
15
Диамантис
21
Тораль
10
Диуссе
10
Диуссе
21
Тораль
4
Маринакис
12
Джу
12
Джу
4
Маринакис
12
Дико
17
Дурмишай
17
Дурмишай
12
Дико
23
Переа
77
77
23
Переа
Остались в запасе
ПАС
ОФИ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
18
Манссур Фофана
ЦП
91
Клаудиу Балан
ЦФ
31
Василиос Атанасиу
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
1
Сонни Стевенс
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
23
Тьеви
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
18
Манссур Фофана
ЦП
91
Клаудиу Балан
ЦФ
31
Василиос Атанасиу
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
Остались в запасе
1
Сонни Стевенс
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
23
Тьеви
ЦП
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча ПАС - ОФИ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
Стадион:
Зосимадес
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