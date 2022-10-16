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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Словацко
Баник - Словацко: обзор матча 16 октября 2022
Баник
16.10.2022, воскресенье, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, 12 тур
3 : 1
Завершен
Словацко
6'
Л. Алмаши
26'
С. Плавсич
84'
Ф. Калоц
58'
С. Хофманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баник - Словацко
90'
Желтая карточка
М. Травник
Замена
И. Клима
️️️️
С. Плавсич
90'
86'
Замена
М. Томич
️️️️
Д. Хользер
86'
Замена
М. Травник
️️️️
М. Хавлик
ГОЛ! 3:1!
Ф. Калоц
84'
77'
Замена
М. Доски
️️️️
М. Петржела
67'
Замена
О. Михалик
️️️️
Л. Козак
67'
Замена
В. Синявский
️️️️
М. Кохут
Замена
Д. Бухта
️️️️
D. Tetour
65'
61'
Желтая карточка
М. Кохут
58'
ГОЛ! 2:1!
С. Хофманн
Пас отдал
М. Петржела
45'
+1
Желтая карточка
Л. Козак
Желтая карточка
Ф. Калоц
45'
+1
37'
Вторая желтая
Я. Калабишка
36'
Желтая карточка
Я. Калабишка
ГОЛ! 2:0!
С. Плавсич
Пас отдал
Н. Кузманович
26'
ГОЛ! 1:0!
Л. Алмаши
Пас отдал
Н. Кузманович
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
17
Michal Frydrych
ЦЗ
34
Karel Pojezný
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
26
Филип Калоц
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
20
Каду
ПВ
0
J. Lastuvka
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
8
Daniel Tetour
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
28
Властимил Даничек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
21
Михал Кохут
ПВ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Баник
24
Martin Hruby
ВР
34
Patrik Mekota
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
21
Мухаммед Санне
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
3
Михал Кадлец
ЛЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
88
Владислав Левин
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
4-3-1-3
2
Ндефе
34
25
17
26
Калоц
11
Кузманович
95
Плавсич
20
Каду
8
99
Алмаши
0
3-2-3-1-1
1
Нгуйен
91
Калабишка
95
Хользер
23
Рейнберк
6
Хофманн
25
Бречка
28
Даничек
20
Хавлик
11
Петржела
21
Кохут
18
Козак
8
19
Бухта
19
Бухта
8
95
Плавсич
23
Клима
23
Клима
95
Плавсич
11
Петржела
14
Доски
14
Доски
11
Петржела
95
Хользер
27
Томич
27
Томич
95
Хользер
21
Кохут
99
Синявский
99
Синявский
21
Кохут
20
Хавлик
10
Травник
10
Травник
20
Хавлик
18
Козак
17
Михалик
17
Михалик
18
Козак
Остались в запасе
Баник
Словацко
24
Martin Hruby
ВР
34
Patrik Mekota
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
21
Мухаммед Санне
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
30
Томаш Фристак
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Остались в запасе
24
Martin Hruby
ВР
34
Patrik Mekota
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
14
Petr Jaroň
ЦП
22
Robert Mišković
ЦП
9
Daniel Smekal
ЦП
21
Мухаммед Санне
ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
Остались в запасе
30
Томаш Фристак
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Мартин Шведик
Статистика матча Баник - Словацко
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
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