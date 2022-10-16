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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Бирмингем Сити
Халл Сити - Бирмингем Сити: обзор матча 16 октября 2022
Халл Сити
16.10.2022, воскресенье, 17:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
0 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
14'
Т. Дини (П)
47'
Ж. Бакуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Бирмингем Сити
90'
+3
Замена
Д. Джеймс
️️️️
К. Белик
86'
Замена
Д. Холл
️️️️
А. Меджбри
Замена
Р. Лонгман
️️️️
О. Туфан
83'
Замена
Х. Симонс
️️️️
Д. Пелкас
82'
Замена
Р. Вудс
️️️️
Ж. Мишель Сери
82'
78'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Т. Дини
78'
Замена
Д. Грэм
️️️️
Ж. Бакуна
77'
Замена
Д. Беллингем
️️️️
Т. Чон
Желтая карточка
Н. Бакстер
73'
70'
Желтая карточка
Ж. Бакуна
Желтая карточка
R. Williams
66'
Замена
У. Джарвис
️️️️
Д. Синик
63'
Замена
R. Williams
️️️️
Д. Гривз
56'
Желтая карточка
Д. Синик
53'
47'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Бакуна
Пас отдал
Т. Чон
Желтая карточка
Д. Гривз
43'
33'
Желтая карточка
К. Белик
27'
Желтая карточка
М. Колен
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Дини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
24
Джейкоб Гривз
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
5
Грег Доэрти
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
19
Тахит Чон
ПВ
14
Трой Дини
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
4
Хавьер Симонс
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
36
Уилл Джарвис
ЦФ
14
Randell Williams
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
10
Джордан Грэм
ЛВ
8
Джордан Джеймс
ЦП
33
Джордж Холл
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
4-4-1-1
1
Бакстер
24
Гривз
5
Джонс
2
Фигейреду
29
Кристи
5
Доэрти
10
Пелкас
14
Сери
11
Туфан
70
Синик
19
Эступиньян
4-1-1-2-2
26
Радди
6
Дин
6
Трасти
2
Колен
45
Лонгело
5
Белик
7
Бакуна
19
Чон
28
Меджбри
25
Хоган
14
Дини
14
Сери
18
Вудс
18
Вудс
14
Сери
10
Пелкас
4
Симонс
4
Симонс
10
Пелкас
11
Туфан
47
Лонгман
47
Лонгман
11
Туфан
70
Синик
36
Джарвис
36
Джарвис
70
Синик
24
Гривз
14
14
24
Гривз
5
Белик
8
Джеймс
8
Джеймс
5
Белик
28
Меджбри
33
Холл
33
Холл
28
Меджбри
19
Чон
7
Беллингем
7
Беллингем
19
Чон
7
Бакуна
10
Грэм
10
Грэм
7
Бакуна
14
Дини
10
Юткевич
10
Юткевич
14
Дини
Остались в запасе
Халл Сити
Бирмингем Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
13
Нил Этеридж
ВР
17
Джонатан Леко
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Халл Сити - Бирмингем Сити
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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