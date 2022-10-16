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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Орхус
Нордшелланд - Орхус: обзор матча 16 октября 2022
Нордшелланд
16.10.2022, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Орхус
45'
А. Шельдеруп (П)
88'
Т. Кристенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нордшелланд - Орхус
88'
ГОЛ! 1:1!
Т. Кристенсен
Пас отдал
Ф. Брандхоф
84'
Замена
A. D'Alberto
️️️️
Д. Линкс
77'
Замена
С. Греннинг
️️️️
С. Хауснер
Замена
О. Антман
️️️️
А. Шельдеруп
72'
Замена
Э. Марксен
️️️️
М. Хансен
71'
Вторая желтая
Э. Нуама
67'
Желтая карточка
М. Бидструп
66'
Желтая карточка
Э. Нуама
63'
Замена
Л. Валта
️️️️
М. Доржель
58'
Желтая карточка
М. Фрезе
47'
46'
Замена
Э. Кал
️️️️
Т. Мельгор
46'
Замена
Ф. Брандхоф
️️️️
М. Эмиль Мадсен
46'
Замена
Й. Дуин
️️️️
С. Хауген
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Шельдеруп
45'
44'
Желтая карточка
Я. Биссек
34'
Желтая карточка
Н. Поульсен
Желтая карточка
М. Доржель
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
4
Киан Хансен
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
2
Мадс Бидструп
ЦП
20
Марио Доржель
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
13
Андреас Хансен
ЦФ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
39
Адамо Нагало
ЦФ
7
Эрнест Нуама
ЦФ
3
Мартин Фрезе
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
17
Кевин Якоб
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
31
Томас Кристенсен
ЦФ
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Нордшелланд
17
Ben Engdahl
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
11
Оливер Антман
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
Орхус
99
Пер Бротвейт
ВР
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
19
Эрик Кал
ЦП
22
B. Hvidt
ЦП
14
Адам Дагхим
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
9
Йелле Дуин
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
1-3-2-5
4
Хансен
2
Бидструп
20
Доржель
10
Диоманде
21
Шельдеруп
9
Хансен
2
Вилладсен
3
Фрезе
7
Нуама
39
Нагало
13
Хансен
1-4-5
1
Хансен
20
Хауснер
6
Поульсен
21
Мадсен
11
Линкс
17
Якоб
9
Мортенсен
9
Хауген
14
Мельгор
31
Биссек
31
Кристенсен
9
Хансен
15
Марксен
15
Марксен
9
Хансен
21
Шельдеруп
11
Антман
11
Антман
21
Шельдеруп
20
Доржель
81
Валта
81
Валта
20
Доржель
11
Линкс
5
5
11
Линкс
14
Мельгор
19
Кал
19
Кал
14
Мельгор
21
Мадсен
29
Брандхоф
29
Брандхоф
21
Мадсен
9
Хауген
9
Дуин
9
Дуин
9
Хауген
20
Хауснер
17
Греннинг
17
Греннинг
20
Хауснер
Остались в запасе
Нордшелланд
Орхус
17
Ben Engdahl
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
99
Пер Бротвейт
ВР
22
B. Hvidt
ЦП
14
Адам Дагхим
ЦП
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
17
Ben Engdahl
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
Остались в запасе
99
Пер Бротвейт
ВР
22
B. Hvidt
ЦП
14
Адам Дагхим
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Нордшелланд - Орхус
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
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