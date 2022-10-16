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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Янг Бойз
Цюрих - Янг Бойз: обзор матча 16 октября 2022
Цюрих
16.10.2022, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Янг Бойз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Янг Бойз
86'
Замена
Л. Блум
️️️️
К. Рюгг
Замена
Д. Авдияй
️️️️
Б. Красники
85'
63'
Желтая карточка
К. Фасснахт
Замена
Т. Айегун
️️️️
И. Сантини
59'
Замена
Ш. Конде
️️️️
М. Хорншух
59'
57'
Замена
Ж. Монтейру
️️️️
Ж. Нсаме
57'
Замена
С. Иттен
️️️️
М. Элиа
57'
Замена
В. Сьерро
️️️️
Ш. Ниасс
Желтая карточка
И. Сантини
35'
21'
Желтая карточка
Ш. Ниасс
Замена
Л. Камбери
️️️️
М. Криезиу
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
19
Антонио Маркезано
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
28
Никола Бораниясевич
ПП
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
5
Фидан Алити
ЦЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
44
Шейк Конде
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
15
Тосин Айегун
ЦФ
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
5
Мохамед Камара
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
30
Кастриот Имери
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
3-1-3-2-1
25
Брехнер
25
Катич
16
Хорншух
31
Криезиу
10
Селнаэс
19
Маркезано
5
Метс
28
Бораниясевич
3
Герреро
7
Красники
18
Сантини
4-4-2
16
фон Бальмус
27
Рюгг
28
Лустенбергер
15
Зесигер
23
Бенито
16
Фасснахт
32
Ридер
23
Угринич
19
Ниасс
12
Элиа
17
Нсаме
31
Криезиу
2
Камбери
2
Камбери
31
Криезиу
16
Хорншух
44
Конде
44
Конде
16
Хорншух
7
Красники
10
Авдияй
10
Авдияй
7
Красники
18
Сантини
15
Айегун
15
Айегун
18
Сантини
27
Рюгг
27
Блум
27
Блум
27
Рюгг
19
Ниасс
4
Сьерро
4
Сьерро
19
Ниасс
12
Элиа
10
Иттен
10
Иттен
12
Элиа
17
Нсаме
99
Монтейру
99
Монтейру
17
Нсаме
Остались в запасе
Цюрих
Янг Бойз
1
Живко Костадинович
ВР
5
Фидан Алити
ЦЗ
27
Фабиан Рохнер
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
1
Антони Расьоппи
ВР
5
Мохамед Камара
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
30
Кастриот Имери
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
5
Фидан Алити
ЦЗ
27
Фабиан Рохнер
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
5
Мохамед Камара
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
30
Кастриот Имери
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Цюрих - Янг Бойз
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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