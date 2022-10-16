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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Ницца
Осер - Ницца: обзор матча 16 октября 2022
Осер
16.10.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 1
Завершен
Ницца
42'
Н. Да Кошта
20'
А. Делор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осер - Ницца
Замена
Г. Эйн
️️️️
М. Отре
87'
Замена
Р. Дюгимон
️️️️
Л. Синайоко
87'
84'
Замена
А. Менди
️️️️
Ж. Лотомба
84'
Замена
А. Бека-Бека
️️️️
М. Лемина
Замена
Г. Перрен
️️️️
Н. Да Кошта
79'
Замена
М. Ньянг
️️️️
Х. Сахи
72'
64'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
К. Тюрам
ГОЛ! 1:1!
Н. Да Кошта
Пас отдал
М. Отре
42'
40'
Замена
Н. Пепе
️️️️
А. Делор
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Делор
Пас отдал
К. Тюрам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
56
Бенуа Костиль
ВР
5
Жубал
ЦЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
5
Кентен Бернар
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
22
Райан Равелосон
ОП
23
Матиас Отре
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
9
Лассине Синайоко
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
99
Марио Лемина
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Осер
16
Донован Леон
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
21
Реми Дюгимон
ЛВ
7
Готье Эйн
ПВ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
8
Рарес Илие
ЛВ
7
Билал Браими
ЛВ
6
Алексис Бека-Бека
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
4-2-1-1-2
56
Костиль
5
Жубал
17
Жанвье
5
Бернар
26
Джоли
20
Туре
22
Равелосон
23
Отре
29
Сахи
10
Да Кошта
9
Синайоко
4-3-1-2
1
Шмейхель
3
Лотомба
2
Вити
20
Тодибо
26
Бар
13
Росарио
99
Лемина
19
Тюрам
6
Баркли
9
Лаборд
9
Делор
23
Отре
7
Эйн
7
Эйн
23
Отре
9
Синайоко
21
Дюгимон
21
Дюгимон
9
Синайоко
10
Да Кошта
28
Перрен
28
Перрен
10
Да Кошта
29
Сахи
99
Ньянг
99
Ньянг
29
Сахи
3
Лотомба
33
Менди
33
Менди
3
Лотомба
99
Лемина
6
Бека-Бека
6
Бека-Бека
99
Лемина
19
Тюрам
21
Рэмзи
21
Рэмзи
19
Тюрам
9
Делор
19
Пепе
19
Пепе
9
Делор
Остались в запасе
Осер
Ницца
92
Александр Коефф
ЦЗ
16
Донован Леон
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
77
Тедди Булхенди
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
8
Рарес Илие
ЛВ
7
Билал Браими
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
92
Александр Коефф
ЦЗ
16
Донован Леон
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
8
Рарес Илие
ЛВ
7
Билал Браими
ЛВ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Осер - Ницца
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
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