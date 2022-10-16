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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Атромитос
АЕК - Атромитос: обзор матча 16 октября 2022
АЕК
16.10.2022, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Атромитос
90+4'
Н. Амрабат (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Атромитос
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Амрабат
90'
+4
82'
Желтая карточка
А. Янниотис
Замена
Э. Хаджусафи
️️️️
О. Пинеда
81'
79'
Замена
Д. Ротариу
️️️️
Г. Робай
79'
Замена
С. Фридьоунссон
️️️️
В. Клонаридис
Замена
П. Манталос
️️️️
М. Гачинович
70'
70'
Замена
М. Цавидас
️️️️
В. Кьяртанссон
70'
Замена
А. Кюн
️️️️
Х. Муньис
Замена
Й. Йонссон
️️️️
Н. Элиассон
63'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Д. Шиманьски
63'
62'
Замена
D. Suarez
️️️️
Д. Хацисаяс
Желтая карточка
Н. Элиассон
47'
38'
Желтая карточка
А. Эрлингмарк
Желтая карточка
О. Пинеда
37'
24'
Желтая карточка
Л. Де Бок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Атромитос
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
10
Хуан Муньис
ЦП
1
Андреас Янниотис
ЦФ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
10
Эдер Гонсалес
ЦФ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
7
Александер Франссон
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
9
Михалис Косидис
ЦФ
Атромитос
35
Марко Марич
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
15
Dani Suarez
ЦФ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
9
Мариос Цавидас
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
4-2-2-2
33
Атанасиадис
12
Рота
2
Мукуди
5
Мохаммади
21
Вида
17
Элиассон
4
Шиманьски
25
Пинеда
8
Гачинович
21
Араухо
99
Гарсия
2-1-5
28
Кечрида
28
Де Бок
10
Муньис
14
Клонаридис
5
Хацисаяс
24
3
Эрлингмарк
10
Гонсалес
25
Пинеда
28
Хаджусафи
28
Хаджусафи
25
Пинеда
17
Элиассон
16
Йонссон
16
Йонссон
17
Элиассон
8
Гачинович
20
Манталос
20
Манталос
8
Гачинович
4
Шиманьски
39
Амрабат
39
Амрабат
4
Шиманьски
10
Муньис
30
Кюн
30
Кюн
10
Муньис
14
Клонаридис
28
Фридьоунссон
28
Фридьоунссон
14
Клонаридис
9
Робай
7
Ротариу
7
Ротариу
9
Робай
5
Хацисаяс
15
15
5
Хацисаяс
9
Кьяртанссон
9
Цавидас
9
Цавидас
9
Кьяртанссон
Остались в запасе
АЕК
Атромитос
23
Чикан Станкович
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
35
Марко Марич
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
Остались в запасе
35
Марко Марич
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча АЕК - Атромитос
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
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