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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Юнион СЖ
Остенде - Юнион СЖ: обзор матча 16 октября 2022
Остенде
16.10.2022, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
1 : 6
Завершен
Юнион СЖ
89'
Т. Эмброуз
12'
Д. Ванзейр
31'
Д. Ванзейр
64'
Р. Сайкс
79'
С. Адингра
90+1'
В. Бонифаци
90+3'
К. Пуэртас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остенде - Юнион СЖ
90'
+3
ГОЛ! 1:6!
К. Пуэртас
Пас отдал
Л. Амани
90'
+1
ГОЛ! 1:5!
В. Бонифаци
Пас отдал
С. Адингра
ГОЛ! 1:4!
Т. Эмброуз
Пас отдал
Т. Сакамото
89'
88'
Желтая карточка
Х. Родригес
Желтая карточка
М. Берте
86'
81'
Замена
К. Пуэртас
️️️️
С. Линен
Желтая карточка
З. Медли
80'
79'
ГОЛ! 0:4!
С. Адингра
Пас отдал
В. Бонифаци
64'
ГОЛ! 0:3!
Р. Сайкс
Пас отдал
Д. Ванзейр
Замена
И. Бонен
️️️️
Б. Капон
62'
Замена
З. Вайлин
️️️️
Т. Ндика Матам
62'
53'
Желтая карточка
С. ван дер Хейден
Замена
М. Берте
️️️️
Ф. Хорнби
41'
31'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ванзейр
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ванзейр
Пас отдал
С. Линен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
4
Зек Медли
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
14
Альфонс Амаде
ОП
30
Фанос Кателарис
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
28
Гийом Хуберт
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
7
Тацухиро Сакамото
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
7
Симон Адингра
ЛВ
10
Тедди Теума
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Остенде
12
Диллон Филлипс
ВР
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
90
Мохамед Берте
ЦП
25
Ник Бацнер
ЦФ
7
Инди Бонен
ЦФ
62
Дапо Мебуде
ЦФ
10
Алессандро Альбанезе
ЦФ
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
9
Густаф Нильссон
ЦФ
3-1-2-5
4
Медли
3
Урогиде
27
Капон
14
Амаде
30
Кателарис
8
Макгихан
68
Эмброуз
7
Сакамото
16
Ндика Матам
10
Хорнби
28
Хуберт
3-3-2-2
1
Морис
16
Берджесс
27
Кандусс
44
ван дер Хейден
10
Теума
10
Амани
44
Линен
94
Лапуссен
7
Адингра
13
Ванзейр
22
Бонифаци
16
Ндика Матам
2
Вайлин
2
Вайлин
16
Ндика Матам
10
Хорнби
90
Берте
90
Берте
10
Хорнби
27
Капон
7
Бонен
7
Бонен
27
Капон
44
Линен
21
Пуэртас
21
Пуэртас
44
Линен
Остались в запасе
Остенде
Юнион СЖ
12
Диллон Филлипс
ВР
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
25
Ник Бацнер
ЦФ
62
Дапо Мебуде
ЦФ
10
Алессандро Альбанезе
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
21
Люка Пирар
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Хосе Родригес
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
25
Ник Бацнер
ЦФ
62
Дапо Мебуде
ЦФ
10
Алессандро Альбанезе
ЦФ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Хосе Родригес
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Карел Герартс
Статистика матча Остенде - Юнион СЖ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
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