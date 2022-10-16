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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Мольде
Лиллестрем - Мольде: обзор матча 16 октября 2022
Лиллестрем
16.10.2022, воскресенье, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
0 : 1
Завершен
Мольде
90+6'
Э. Хуссэйн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лиллестрем - Мольде
90'
+6
ГОЛ! 0:1!
Э. Хуссэйн
Пас отдал
Д. Фофана
89'
Замена
Э. Хуссэйн
️️️️
М. Андре Кааса
89'
Замена
М. Гредем
️️️️
О. Брюнхильдсен
76'
Замена
М. Фьортофт Левик
️️️️
К. Хауген
Замена
А. Адамс
️️️️
И. Ибрахимай
75'
56'
Желтая карточка
М. Андре Кааса
Желтая карточка
Л. Ольсен
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
6
Каан Кайринен
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
23
Магнус Эйкрем
АП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
27
Ibrahim Cisse
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
25
Йохан Бакке
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
2-1-4-4
20
Драгснес
25
Реслер
18
Мэттью
6
Кайринен
23
Осен
4
Кнудсен
29
Ибрахимай
21
Кристиансен
10
Ольсен
2
Рангер
4
Гарнас
4-3-3
28
Карлстрем
33
Риса
16
Хансен
19
Хауган
28
Хауген
10
Брейвик
20
Маннсверк
15
Кааса
16
Эриксен
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
29
Ибрахимай
45
Адамс
45
Адамс
29
Ибрахимай
28
Хауген
8
Левик
8
Левик
28
Хауген
15
Кааса
8
Хуссэйн
8
Хуссэйн
15
Кааса
17
Брюнхильдсен
28
Гредем
28
Гредем
17
Брюнхильдсен
Остались в запасе
Лиллестрем
Мольде
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
27
Ibrahim Cisse
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
31
Оливер Петерсен
ВР
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
25
Йохан Бакке
ОП
6
Никлас Эдегор
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
27
Ibrahim Cisse
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
25
Йохан Бакке
ОП
6
Никлас Эдегор
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Лиллестрем - Мольде
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Арасен
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