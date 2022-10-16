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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Копенгаген
Брондбю - Копенгаген: обзор матча 16 октября 2022
Брондбю
16.10.2022, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Копенгаген
10'
О. Омойджуанфо
90+8'
Р. Барджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брондбю - Копенгаген
90'
+8
ГОЛ! 1:1!
Р. Барджи
Пас отдал
В. Классон
Замена
Ф. Алвес
️️️️
Б. Риверос
90'
+7
Вторая желтая
С. Ростед
90'
+6
Желтая карточка
А. Слимане
85'
Замена
М. Квистгарден
️️️️
А. Слимане
85'
Замена
Й. Гаммельбю
️️️️
Д. Васс
84'
Желтая карточка
К. Каппис
78'
72'
Замена
К. Дикс
️️️️
Н. Бойлесен
69'
Замена
Р. Барджи
️️️️
М. Стаменич
Замена
К. Каппис
️️️️
С. Хедлунд
67'
46'
Замена
О. Стейнн Оскарссон
️️️️
В. Лунд Йенсен
46'
Замена
К. Серенсен
️️️️
В. Кристиансен
Желтая карточка
С. Ростед
41'
41'
Желтая карточка
Л. Лерагер
40'
Желтая карточка
В. Кристиансен
Желтая карточка
С. Хедлунд
39'
15'
Желтая карточка
И. Йоуханнессон
ГОЛ! 1:0!
О. Омойджуанфо
Пас отдал
Д. Васс
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Николай Валлис
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
17
Матиас Греве
АП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
15
Carl Björk
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
Копенгаген
13
Мэтью Райан
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
19
Руни Барджи
ПВ
11
Ноа Саса
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
3-4-1-2
1
Хермансен
2
Максе
24
Ростед
15
Риверос
10
Васс
5
Радошевич
20
Слимане
7
Валлис
17
Греве
10
Омойджуанфо
15
Хедлунд
3-2-3-2
25
Грабара
5
Хочолава
20
Бойлесен
5
Лунд Йенсен
12
Йелерт
34
Кристиансен
8
Йоуханнессон
6
Стаменич
21
Лерагер
7
Классон
9
Дарами
15
Риверос
32
Алвес
32
Алвес
15
Риверос
10
Васс
19
Гаммельбю
19
Гаммельбю
10
Васс
15
Хедлунд
12
Каппис
12
Каппис
15
Хедлунд
20
Слимане
30
Квистгарден
30
Квистгарден
20
Слимане
34
Кристиансен
3
Серенсен
3
Серенсен
34
Кристиансен
20
Бойлесен
4
Дикс
4
Дикс
20
Бойлесен
6
Стаменич
19
Барджи
19
Барджи
6
Стаменич
5
Лунд Йенсен
9
Оскарссон
9
Оскарссон
5
Лунд Йенсен
Остались в запасе
Брондбю
Копенгаген
30
Томас Миккельсен
ВР
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
15
Carl Björk
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
13
Мэтью Райан
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
18
Поль Мукаиру
ЛВ
11
Ноа Саса
ПВ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
15
Carl Björk
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
18
Поль Мукаиру
ЛВ
11
Ноа Саса
ПВ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Брондбю - Копенгаген
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
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