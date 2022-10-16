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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Млада Болеслав
Славия - Млада Болеслав: обзор матча 16 октября 2022
Славия
16.10.2022, воскресенье, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Млада Болеслав
4'
В. Юрецка
45'
О. Лингр
11'
J. Skalák (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия - Млада Болеслав
Желтая карточка
О. Колар
90'
+6
90'
+1
Желтая карточка
О. Карафиат
87'
Желтая карточка
L. Masek
Желтая карточка
Л. Масопуст
83'
79'
Желтая карточка
Я. Фулнек
Замена
С. Тецл
️️️️
П. Олаинка
78'
Замена
Л. Масопуст
️️️️
Я. Громада
76'
73'
Замена
А. Ваничек
️️️️
В. Кубишта
Замена
М. Усор
️️️️
О. Лингр
64'
61'
Замена
V. Stransky
️️️️
J. Skalák
54'
Замена
L. Masek
️️️️
С. Данчак
Замена
Т. Качараба
️️️️
Эвертон
46'
Замена
Х. Тьехи
️️️️
И. Траоре
46'
ГОЛ! 2:1!
О. Лингр
Пас отдал
П. Олаинка
45'
39'
Желтая карточка
В. Кубишта
11'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
J. Skalák
Красная карточка
О. Дорли
7'
ГОЛ! 1:0!
В. Юрецка
Пас отдал
О. Дорли
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
32
Эвертон
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
39
Давид Юрасек
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
37
Даниэль Маречек
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
22
Якуб Фулнек
ЦП
11
Самуэль Данчак
ЦФ
77
David Pech
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Славия
31
Ян Сиротник
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
4
Христ Тьехи
ОП
80
Ондржей Кричфалуши
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
8
Мозес Усор
ПВ
11
Йира Сор
ПВ
11
Станислав Тецл
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
Млада Болеслав
1
Martin Polaček
ВР
13
Denis Donát
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
10
Антонин Ваничек
ПП
15
Denis Darmovzal
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
2-1-4-2-1
1
Колар
4
Усу
23
Дудера
14
Громада
19
Дорли
12
Траоре
32
Лингр
39
Юрасек
32
Эвертон
99
Олаинка
15
Юрецка
4-3-3
33
44
Карафиат
28
27
Кубишта
17
Сухи
37
Маречек
9
22
Фулнек
18
Ладра
77
11
Данчак
32
Эвертон
33
Качараба
33
Качараба
32
Эвертон
12
Траоре
4
Тьехи
4
Тьехи
12
Траоре
14
Громада
8
Масопуст
8
Масопуст
14
Громада
32
Лингр
8
Усор
8
Усор
32
Лингр
99
Олаинка
11
Тецл
11
Тецл
99
Олаинка
27
Кубишта
10
Ваничек
10
Ваничек
27
Кубишта
11
Данчак
9
9
11
Данчак
9
12
12
9
Остались в запасе
Славия
Млада Болеслав
31
Ян Сиротник
ВР
80
Ондржей Кричфалуши
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
31
Матей Юрасек
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
1
Martin Polaček
ВР
13
Denis Donát
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
15
Denis Darmovzal
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
31
Ян Сиротник
ВР
80
Ондржей Кричфалуши
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
31
Матей Юрасек
ЦФ
Остались в запасе
1
Martin Polaček
ВР
13
Denis Donát
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
15
Denis Darmovzal
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Славия - Млада Болеслав
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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