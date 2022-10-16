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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Сан-Паулу
Палмейрас - Сан-Паулу: обзор матча 16 октября 2022
Палмейрас
16.10.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 32 тур
0 : 0
Завершен
Сан-Паулу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Сан-Паулу
90'
+6
Желтая карточка
Х. Кальери
90'
+3
Желтая карточка
Велингтон
Желтая карточка
Б. Лопес
90'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Дуду
87'
82'
Замена
М. Гильерме
️️️️
Р. Нестор
Замена
Х. Мануэль Лопес
️️️️
Данило
79'
67'
Замена
И. Гомес
️️️️
Патрик
67'
Замена
Велингтон
️️️️
Рейналдо
63'
Желтая карточка
Эдер
Замена
Э. Атуэста
️️️️
Майке
63'
Замена
Г. Менино
️️️️
З. Рафаэль
63'
Желтая карточка
М. Серкейра
59'
46'
Замена
Д. Галоппо
️️️️
Лусиано
Желтая карточка
З. Рафаэль
45'
+5
45'
+1
Красная карточка
Н. Феррарези
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
12
Майке
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
8
Данило
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Сан-Паулу
27
Felipe Alves
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
6
Луизао
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
29
Пабло Майя
ОП
8
Патрик
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
13
Луан
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
20
Эдуард Атуэста
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
9
Эндрик
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
17
Игор Гомес
ЦП
23
Андрес Колорадо
ЦП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
23
Эдер
ЦФ
33
Луан
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Вевертон
14
Роша
15
Гомес
26
Серкейра
22
Пикерес
8
Данило
12
Майке
93
Зе Рафаэль
92
Дуду
10
Скарпа
16
Мерентьель
3-3-1-3
27
6
Луизао
13
Миранда
5
Феррарези
18
Винисиус
29
Майя
6
Рейналдо
8
Патрик
9
Кальери
10
Лусиано
11
Нестор
12
Майке
20
Атуэста
20
Атуэста
12
Майке
93
Зе Рафаэль
25
Менино
25
Менино
93
Зе Рафаэль
92
Дуду
77
Лопес
77
Лопес
92
Дуду
8
Данило
42
Лопес
42
Лопес
8
Данило
8
Патрик
17
Гомес
17
Гомес
8
Патрик
6
Рейналдо
34
Велингтон
34
Велингтон
6
Рейналдо
10
Лусиано
11
Галоппо
11
Галоппо
10
Лусиано
11
Нестор
95
Гильерме
95
Гильерме
11
Нестор
Остались в запасе
Палмейрас
Сан-Паулу
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
13
Луан
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
9
Эндрик
ЦП
21
Уэсли
ЛВ
12
Вандерлан
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
13
Жандрей
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
23
Андрес Колорадо
ЦП
23
Эдер
ЦФ
33
Луан
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
13
Луан
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
9
Эндрик
ЦП
21
Уэсли
ЛВ
12
Вандерлан
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
23
Андрес Колорадо
ЦП
23
Эдер
ЦФ
33
Луан
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Палмейрас - Сан-Паулу
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
- : -
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
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