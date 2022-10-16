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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Динамо К
Шахтер - Динамо К: обзор матча 16 октября 2022
Шахтер
16.10.2022, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Динамо К
29'
А. Зубков
48'
М. Мудрик
74'
Д. Сикан
46'
В. Ванат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Динамо К
Желтая карточка
И. Петряк
87'
87'
Замена
Т. Кедзиора
️️️️
А. Караваев
Замена
Н. Джурасек
️️️️
Г. Судаков
81'
Замена
И. Петряк
️️️️
М. Мудрик
81'
Замена
Е. Назарина
️️️️
Т. Степаненко
76'
75'
Замена
Д. Попов
️️️️
В. Кабаев
ГОЛ! 3:1!
Д. Сикан
Пас отдал
М. Мудрик
74'
Желтая карточка
Т. Степаненко
71'
69'
Красная карточка
И. Забарный
64'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
В. Шепелев
64'
Замена
В. Дубинчак
️️️️
К. Вивчаренко
64'
Замена
В. Кабаев
️️️️
А. Тымчик
Желтая карточка
Д. Сикан
63'
Замена
Д. Сикан
️️️️
Л. Траоре
59'
Желтая карточка
Е. Конопля
55'
ГОЛ! 2:1!
М. Мудрик
Пас отдал
Г. Судаков
48'
46'
ГОЛ! 1:1!
В. Ванат
Пас отдал
В. Цыганков
ГОЛ! 1:0!
А. Зубков
Пас отдал
Л. Траоре
29'
14'
Желтая карточка
В. Ванат
Желтая карточка
Б. Михайличенко
10'
6'
Желтая карточка
К. Вивчаренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Анатолий Трубин
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
21
Александр Зубков
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
7
Иван Петряк
ЛВ
30
Невен Джурасек
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Динамо К
74
Денис Игнатенко
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
19
Денис Гармаш
АП
11
Кахим Паррис
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
4-1-3-2
1
Трубин
15
Михайличенко
5
Бондарь
22
Матвиенко
22
Конопля
27
Степаненко
27
Мудрик
10
Судаков
21
Зубков
2
Траоре
19
Бондаренко
3-2-3-1-1
35
Нещерет
18
Тымчик
6
Забарный
34
Сирота
20
Караваев
2
Вивчаренко
19
Шепелев
8
Сидорчук
29
Буяльский
11
Цыганков
19
Ванат
10
Судаков
30
Джурасек
30
Джурасек
10
Судаков
27
Степаненко
29
Назарина
29
Назарина
27
Степаненко
27
Мудрик
7
Петряк
7
Петряк
27
Мудрик
2
Траоре
14
Сикан
14
Сикан
2
Траоре
2
Вивчаренко
44
Дубинчак
44
Дубинчак
2
Вивчаренко
Кабаев
4
Попов
4
Попов
Кабаев
20
Караваев
94
Кедзиора
94
Кедзиора
20
Караваев
18
Тымчик
22
Кабаев
22
Кабаев
18
Тымчик
19
Шепелев
19
Гармаш
19
Гармаш
19
Шепелев
Остались в запасе
Шахтер
Динамо К
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
74
Денис Игнатенко
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
11
Кахим Паррис
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Остались в запасе
74
Денис Игнатенко
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
11
Кахим Паррис
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Шахтер - Динамо К
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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