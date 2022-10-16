Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Аугсбург
Кельн - Аугсбург: обзор матча 16 октября 2022
Кельн
16.10.2022, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
3 : 2
Завершен
Аугсбург
47'
Ш. Тиггес
61'
Д. Хусейнбашич
81'
Ш. Тиггес
14'
Ф. Нидерлехнер
69'
Д. Калиджиури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кельн - Аугсбург
Желтая карточка
М. Ут
90'
Замена
Ф. Диц
️️️️
Ш. Тиггес
89'
84'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
К. Груэсо
84'
Замена
М. Педерсен
️️️️
Р. Фрамбергер
ГОЛ! 3:2!
Ш. Тиггес
81'
80'
Желтая карточка
Л. Петков
Замена
К. Шиндлер
️️️️
Д. Хусейнбашич
78'
Замена
С. Адамян
️️️️
Л. Майна
78'
74'
Замена
Л. Петков
️️️️
Ф. Нидерлехнер
Замена
М. Ут
️️️️
О. Дуда
72'
69'
ГОЛ! 2:2!
Д. Калиджиури
Пас отдал
Ф. Нидерлехнер
Желтая карточка
О. Дуда
62'
ГОЛ! 2:1!
Д. Хусейнбашич
Пас отдал
Ш. Тиггес
61'
54'
Желтая карточка
Иаго
ГОЛ! 1:1!
Ш. Тиггес
Пас отдал
Л. Майна
47'
46'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Р. Варгас
36'
Желтая карточка
Р. Варгас
22'
Желтая карточка
М. Бериша
14'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Нидерлехнер
Пас отдал
Ф. Винтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
5
Эрик Мартель
ОП
6
Эйе Скири
ОП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
37
Линтон Майна
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
57
Иаго
ЛЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
46
Рияд Смайич
ЦЗ
4
Никола Сольдо
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
45
Йозуа Швиртен
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
13
Флориан Диц
ЦФ
Аугсбург
30
Даниэль Клейн
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
25
Лукас Петков
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
4-2-1-2-1
1
Швабе
14
Хектор
4
Хюберс
15
Килиан
22
Шмитц
5
Мартель
6
Скири
23
Хусейнбашич
8
Дуда
37
Майна
27
Тиггес
4-2-1-3
40
Коубек
32
Фрамбергер
20
Гумни
3
Винтер
57
Иаго
37
Реджбечай
11
Груэсо
11
Варгас
20
Бериша
7
Нидерлехнер
9
Демирович
23
Хусейнбашич
19
Шиндлер
19
Шиндлер
23
Хусейнбашич
8
Дуда
13
Ут
13
Ут
8
Дуда
37
Майна
22
Адамян
22
Адамян
37
Майна
27
Тиггес
13
Диц
13
Диц
27
Тиггес
32
Фрамбергер
22
Педерсен
22
Педерсен
32
Фрамбергер
11
Груэсо
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
11
Груэсо
7
Нидерлехнер
25
Петков
25
Петков
7
Нидерлехнер
11
Варгас
20
Калиджиури
20
Калиджиури
11
Варгас
Остались в запасе
Кельн
Аугсбург
1
Тимо Хорн
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
46
Рияд Смайич
ЦЗ
4
Никола Сольдо
ЦЗ
45
Йозуа Швиртен
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
30
Даниэль Клейн
ВР
Главный тренер
Энрико Маасен
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
46
Рияд Смайич
ЦЗ
4
Никола Сольдо
ЦЗ
45
Йозуа Швиртен
ЦП
Остались в запасе
30
Даниэль Клейн
ВР
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Энрико Маасен
Статистика матча Кельн - Аугсбург
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
Новости команд
Все
Кельн
Аугсбург
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
19 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+