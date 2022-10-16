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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Вольфсберг
Штурм - Вольфсберг: обзор матча 16 октября 2022
Штурм
16.10.2022, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 12 тур
3 : 2
Завершен
Вольфсберг
48'
О. Китеишвили
51'
А. Боркович
55'
А. Айети
25'
Т. Барибо
90'
Т. Рохер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - Вольфсберг
90'
ГОЛ! 3:2!
Т. Рохер
Замена
И. Любич
️️️️
Й. Горенц-Станкович
83'
79'
Замена
М. Тафернер
️️️️
К. Кершбаумер
79'
Замена
Н. Вергос
️️️️
М. Новак
Замена
Я. Яншер
️️️️
В. Бевинг
75'
Замена
Э. Эмега
️️️️
А. Айети
67'
61'
Желтая карточка
Н. Ферачниг
58'
Желтая карточка
Т. Балло
58'
Замена
Э. Омич
️️️️
Т. Балло
58'
Замена
Т. Рохер
️️️️
М. Малоне
ГОЛ! 3:1!
А. Айети
Пас отдал
Д. Шнегг
55'
ГОЛ! 2:1!
А. Боркович
Пас отдал
В. Бевинг
51'
ГОЛ! 1:1!
О. Китеишвили
Пас отдал
Г. Вютрих
48'
Замена
О. Китеишвили
️️️️
М. Саркария
46'
Замена
А. Прасс
️️️️
С. Хирлендер
46'
25'
ГОЛ! 0:1!
Т. Барибо
11'
Желтая карточка
М. Новак
7'
Замена
Н. Ферачниг
️️️️
С. Пизингер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
11
Манприт Саркария
ЛВ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
12
Маттео Анзолин
ЛЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
8
Симон Пизингер
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
9
Тай Барибо
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
77
Иван Любич
ОП
8
Отар Китеишвили
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Вольфсберг
30
Маттеус Тафернер
ЛП
18
Эрвин Омич
ОП
18
Торстен Рохер
ЦП
20
Августин Боакье
АП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
18
Николас Ферачниг
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
3-2-2-2-1
28
Зибенхандль
5
Вютрих
6
Боркович
4
Горенц-Станкович
23
Шнегг
70
Газибегович
25
Хирлендер
14
Хорват
11
Бевинг
11
Саркария
9
Айети
4-2-1-2
39
Бонманн
22
Баумгартнер
37
Шифферль
27
Новак
12
Анзолин
8
Пизингер
16
Ляйтгеб
8
Балло
11
Малоне
9
Барибо
25
Хирлендер
22
Прасс
22
Прасс
25
Хирлендер
4
Горенц-Станкович
77
Любич
77
Любич
4
Горенц-Станкович
11
Саркария
8
Китеишвили
8
Китеишвили
11
Саркария
11
Бевинг
89
Яншер
89
Яншер
11
Бевинг
9
Айети
22
Эмега
22
Эмега
9
Айети
7
Кершбаумер
30
Тафернер
30
Тафернер
7
Кершбаумер
8
Балло
18
Омич
18
Омич
8
Балло
11
Малоне
18
Рохер
18
Рохер
11
Малоне
8
Пизингер
18
Ферачниг
18
Ферачниг
8
Пизингер
27
Новак
9
Вергос
9
Вергос
27
Новак
Остались в запасе
Штурм
Вольфсберг
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
20
Августин Боакье
АП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
Остались в запасе
20
Августин Боакье
АП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Штурм - Вольфсберг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
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