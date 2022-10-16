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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Фейеноорд
АЗ Алкмаар - Фейеноорд: обзор матча 16 октября 2022
АЗ Алкмаар
16.10.2022, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 10 тур
1 : 3
Завершен
Фейеноорд
26'
Й. Одгор
31'
Я. Дилросун (П)
56'
С. Шиманьски
82'
Данило
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Фейеноорд
Желтая карточка
Р. Базур
90'
+3
86'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
Я. Дилросун
86'
Замена
П. Валемарк
️️️️
С. Шиманьски
85'
Замена
М. Виффер
️️️️
К. Тимбер
82'
ГОЛ! 1:3!
Данило
Пас отдал
О. Кекчю
76'
Замена
Данило
️️️️
С. Хименес
Замена
Р. Базур
️️️️
Й. Одгор
74'
Замена
М. Лахдо
️️️️
Ю. Сугавара
69'
Замена
М. ван Бредероде
️️️️
Й. Карлссон
69'
66'
Замена
М. Лопес
️️️️
Д. Ганцко
56'
ГОЛ! 1:2!
С. Шиманьски
Пас отдал
Я. Расмуссен
31'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Я. Дилросун
ГОЛ! 1:0!
Й. Одгор
Пас отдал
П. Хацидиакос
26'
Желтая карточка
Й. Класи
8'
3'
Желтая карточка
Г. Траунер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
18
Гернот Траунер
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
13
Сем Вестервелд
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
10
Iman Griffith
ЦФ
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
15
Маркос Лопес
ЛЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
27
Матс Виффер
ЦП
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Ноа Науйокс
АП
10
Патрик Валемарк
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
90
Данило
ЦФ
3-2-3-2
12
Верхюлст
28
Сугавара
31
Беукема
23
Деккер
6
Керкез
4
Хацидиакос
14
Рейндерс
20
де Вит
8
Класи
21
Одгор
21
Карлссон
3-2-2-2-1
1
Бейлов
18
Траунер
14
Расмуссен
17
Ганцко
27
Хольмгрен-Педерсен
2
Гертрейда
23
Тимбер
6
Кекчю
17
Шиманьски
24
Дилросун
29
Хименес
21
Одгор
23
Базур
23
Базур
21
Одгор
21
Карлссон
9
ван Бредероде
9
ван Бредероде
21
Карлссон
28
Сугавара
15
Лахдо
15
Лахдо
28
Сугавара
17
Ганцко
15
Лопес
15
Лопес
17
Ганцко
23
Тимбер
27
Виффер
27
Виффер
23
Тимбер
17
Шиманьски
10
Валемарк
10
Валемарк
17
Шиманьски
24
Дилросун
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
24
Дилросун
29
Хименес
90
Данило
90
Данило
29
Хименес
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Фейеноорд
1
Петер Виндаль
ВР
13
Сем Вестервелд
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
10
Iman Griffith
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
1
Тимон Велленройтер
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Ноа Науйокс
АП
14
Игор Пайшао
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Петер Виндаль
ВР
13
Сем Вестервелд
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
10
Iman Griffith
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимон Велленройтер
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Ноа Науйокс
АП
14
Игор Пайшао
ЛВ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча АЗ Алкмаар - Фейеноорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
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