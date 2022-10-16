Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Куяба
Сеара - Куяба: обзор матча 16 октября 2022
Сеара
16.10.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 32 тур
1 : 1
Завершен
Куяба
90+2'
Жо
82'
Дейверсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сеара - Куяба
90'
+5
Замена
F. Marques
️️️️
A. LuÃs
ГОЛ! 1:1!
Жо
90'
+2
88'
Замена
Д. Гедес
️️️️
R. Gava
87'
Замена
G. Nescau
️️️️
Дейверсон
84'
Желтая карточка
Дейверсон
82'
ГОЛ! 0:1!
Дейверсон
Замена
Г. Кастильо
️️️️
Ричард
68'
61'
Желтая карточка
А. Эмпереур
Замена
Вина
️️️️
Лима
60'
Замена
Клебер
️️️️
G. Lacerda
60'
Желтая карточка
Ричард
58'
58'
Замена
Ж. Виларди
️️️️
R.
Желтая карточка
Н. Параиба
55'
51'
Вторая желтая
И. Кариус
41'
Желтая карточка
Денилсон
Желтая карточка
R.
31'
30'
Желтая карточка
И. Кариус
17'
Желтая карточка
Жоаким
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
6
Луис Отавио
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
25
Ричард
ОП
26
Ричардсон
ОП
45
Лима
ПВ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
21
Жо
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Куяба
4
Паулао
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
27
Денилсон
ЦП
10
Rodriguinho
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Сеара
2
Michel
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
37
Diego Rigonato
ЦП
8
Гилерме Кастильо
ЦП
29
Вина
АП
9
Клебер
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
1
Richard
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
Куяба
22
Вальтер
ВР
30
Peruchi
ВР
13
Марллон
ЦЗ
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
13
Даниэл Гедес
ПЗ
16
Lucas Cardoso
ЦП
19
Felipe Marques
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
99
Gustavo Nescau
ЦФ
19
Vinicius
ЦФ
3-2-1-5
91
Пачеко
6
Отавио
2
Параиба
25
Ричард
26
Ричардсон
45
Лима
1
12
Луис
21
Жо
7
Мендоса
15
3-1-5
4
Паулао
28
Жоаким
33
Эмпереур
27
Денилсон
18
21
Карлос
77
16
Кариус
97
25
Ричард
8
Кастильо
8
Кастильо
25
Ричард
45
Лима
29
Вина
29
Вина
45
Лима
15
9
Клебер
9
Клебер
15
18
13
Гедес
13
Гедес
18
97
19
19
97
10
6
Виларди
6
Виларди
10
16
Дейверсон
99
99
16
Дейверсон
Остались в запасе
Сеара
Куяба
2
Michel
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
37
Diego Rigonato
ЦП
99
Зе Роберто
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
1
Richard
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
22
Вальтер
ВР
30
Peruchi
ВР
13
Марллон
ЦЗ
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
16
Lucas Cardoso
ЦП
12
Габриэл Пирани
ЦФ
19
Vinicius
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
2
Michel
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
37
Diego Rigonato
ЦП
99
Зе Роберто
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
1
Richard
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
Остались в запасе
22
Вальтер
ВР
30
Peruchi
ВР
13
Марллон
ЦЗ
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
16
Lucas Cardoso
ЦП
12
Габриэл Пирани
ЦФ
19
Vinicius
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Сеара - Куяба
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Кастелан
Новости команд
Все
Сеара
Куяба
«Балтика» откажется от легионера, который хотел зарабатывать 1,5 миллиона
12 июня
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
«Балтика» близка к подписанию габаритного форварда из Бразилии
9 февраля
4
Стало известно, рассматривал ли «Спартак» кандидатуру Моцарта
2025.12.22 12:17
2
Стало известно, рассматривал ли «Спартак» кандидатуру Моцарта
2025.12.22 12:17
2
3 экс-игрока РПЛ стали чемпионами Бразилии
2025.12.04 09:04
«Сеара» – «Баия»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 3.00
2025.09.19 10:22
«Сеара» – «Брагантино»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 2.05
2025.08.15 20:14
«Интернасьонал» – «Сеара»: прогноз и ставки на матч 20 июля 2025 с коэффициентом 1.60
2025.07.19 09:37
«Балтика» откажется от легионера, который хотел зарабатывать 1,5 миллиона
12 июня
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
«Балтика» близка к подписанию габаритного форварда из Бразилии
9 февраля
4
«Локомотив» отдал вингера в аренду бразильскому клубу
2025.01.27 17:40
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+