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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Брест
Нант - Брест: обзор матча 16 октября 2022
Нант
16.10.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 11 тур
4 : 1
Завершен
Брест
35'
М. Саймон (П)
36'
И. Ганаго
71'
М. Мохамед
88'
М. Сиссоко
18'
Н. Фадиджа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нант - Брест
Замена
М. Коко
️️️️
П. Чиривелья
89'
ГОЛ! 4:1!
М. Сиссоко
Пас отдал
Л. Бляс
88'
Замена
С. Корчиа
️️️️
М. Саймон
84'
Замена
Ж. Кастеллетто
️️️️
Д. Аппиа
84'
Замена
Э. Гессан
️️️️
М. Мохамед
84'
73'
Замена
У. Маньетти
️️️️
М. Лаж
73'
Замена
М. Камара
️️️️
П. Лис-Мелу
ГОЛ! 3:1!
М. Мохамед
Пас отдал
М. Сиссоко
71'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
И. Ганаго
67'
66'
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
Ф. Онора
66'
Замена
И. Кардона
️️️️
Р. дель Кастильо
66'
Замена
К. Дембеле
️️️️
И. Слимани
40'
Желтая карточка
М. Лаж
ГОЛ! 2:1!
И. Ганаго
36'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Саймон
35'
33'
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
18'
ГОЛ! 0:1!
Н. Фадиджа
Пас отдал
М. Лаж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
93
Харис Белькебла
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
28
Матиас Лаж
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Нант
1
Денис Петрич
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
11
Мохамед Ачи
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
17
Кадер Бамба
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
45
Махди Камара
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
7
Тайрик Арконт
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
4-1-1-2-2
40
Лафон
26
Мерлен
5
Жиротто
5
Паллуа
8
Аппиа
4
Чиривелья
8
Мутуссами
27
Саймон
10
Бляс
42
Мохамед
37
Ганаго
4-2-3-1
40
Бизот
27
Фадиджа
20
Дари
21
Уронен
3
Брассье
93
Белькебла
33
Лис-Мелу
9
Онора
28
Лаж
20
дель Кастильо
19
Слимани
8
Аппиа
21
Кастеллетто
21
Кастеллетто
8
Аппиа
27
Саймон
14
Корчиа
14
Корчиа
27
Саймон
37
Ганаго
17
Сиссоко
17
Сиссоко
37
Ганаго
4
Чиривелья
97
Коко
97
Коко
4
Чиривелья
42
Мохамед
29
Гессан
29
Гессан
42
Мохамед
33
Лис-Мелу
45
Камара
45
Камара
33
Лис-Мелу
28
Лаж
8
Маньетти
8
Маньетти
28
Лаж
19
Слимани
7
Дембеле
7
Дембеле
19
Слимани
20
дель Кастильо
7
Кардона
7
Кардона
20
дель Кастильо
9
Онора
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
9
Онора
Остались в запасе
Нант
Брест
1
Денис Петрич
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
11
Мохамед Ачи
ЦП
17
Кадер Бамба
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
37
Грегуар Кудер
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
7
Тайрик Арконт
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
11
Мохамед Ачи
ЦП
17
Кадер Бамба
ПВ
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
7
Тайрик Арконт
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Нант - Брест
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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