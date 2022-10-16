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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Брюгге
Андерлехт - Брюгге: обзор матча 16 октября 2022
Андерлехт
16.10.2022, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Брюгге
69'
К. Нильсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Брюгге
90'
+6
Желтая карточка
Р. Онидика
90'
+4
Красная карточка
А. Силла
90'
+1
Желтая карточка
Б. Мейер
85'
Замена
Э. Баланта
️️️️
К. Нильсен
Желтая карточка
Я. Вертонген
76'
75'
Замена
Б. Мейер
️️️️
А. Сков Ольсен
75'
Замена
К. Мата
️️️️
Д. Одои
Замена
Я. Версхарен
️️️️
А. Диавара
75'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
М. Н'Диайе
75'
74'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
Ф. Хутгла
69'
ГОЛ! 0:1!
К. Нильсен
Пас отдал
Х. Ванакен
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
Л. Стассен
60'
39'
Желтая карточка
Д. Одои
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
19
Люка Стассен
ЦФ
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
16
Яри Версхарен
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
21
Ишак Абдулразак
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
13
Kiany Vroman
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
9
Роман Яремчук
ЦФ
3-3-1-3
1
ван Кромбрадж
62
Мурильо
29
Худт
14
Вертонген
16
Н'Диайе
24
Диавара
6
Дебаст
10
Арнстад
19
Стассен
21
Силва
29
Стройкенс
3-1-2-3-1
22
Миньоле
3
Одои
21
Силла
44
Мехеле
25
Онидика
17
Бьюкенан
20
Ванакен
9
Хутгла
14
Соуа
70
Сков Ольсен
94
Нильсен
24
Диавара
16
Версхарен
16
Версхарен
24
Диавара
19
Стассен
11
Рафаэлов
11
Рафаэлов
19
Стассен
16
Н'Диайе
9
Амузу
9
Амузу
16
Н'Диайе
70
Сков Ольсен
5
Мейер
5
Мейер
70
Сков Ольсен
94
Нильсен
3
Баланта
3
Баланта
94
Нильсен
3
Одои
22
Мата
22
Мата
3
Одои
9
Хутгла
9
Яремчук
9
Яремчук
9
Хутгла
Остались в запасе
Андерлехт
Брюгге
26
Колин Коосеманс
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
21
Ишак Абдулразак
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
1
Сенне Ламменс
ВР
13
Kiany Vroman
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
14
Сиссе Сандра
АП
7
Антонио Нуса
ЛВ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
21
Ишак Абдулразак
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
13
Kiany Vroman
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
14
Сиссе Сандра
АП
7
Антонио Нуса
ЛВ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Статистика матча Андерлехт - Брюгге
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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