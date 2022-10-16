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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Зенит
Нижний Новгород - Зенит: обзор матча 16 октября 2022
Нижний Новгород
16.10.2022, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 3
Завершен
Зенит
22'
Д. Кузяев
45'
Клаудиньо
65'
Малком
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Зенит
88'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Малком
Замена
К. Шильцов
️️️️
Т. Сулейманов
88'
87'
Замена
Д. Круговой
️️️️
В. Караваев
78'
Замена
А. Сутормин
️️️️
Клаудиньо
78'
Замена
З. Бакаев
️️️️
И. Сергеев
68'
Замена
Г. Мантуан
️️️️
А. Мостовой
Замена
М. Янсане
️️️️
Э. Набиуллин
67'
65'
ГОЛ! 0:3!
Малком
Пас отдал
И. Сергеев
51'
Желтая карточка
В. Караваев
Замена
Милсон
️️️️
Н. Калинский
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
Клаудиньо
Пас отдал
Д. Сантос
22'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кузяев
Пас отдал
В. Караваев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
50
Никита Гойло
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
7
Милсон
ЛВ
10
Давид Кобесов
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
7
Константин Шильцов
АП
17
Илья Берковский
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
95
Момо Янсане
ЦФ
Зенит
97
Иван
ВР
95
Георгий Королев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
4-2-1-2-1
50
Гойло
3
Набиуллин
5
Масоэро
24
Гоцук
44
Корнюшин
22
Каккоев
8
Майга
78
Калинский
5
Михайлов
20
Рыбчинский
99
Сулейманов
4-1-1-3-1
41
Кержаков
15
Караваев
6
Ловрен
5
Родригао
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
14
Кузяев
10
Малком
33
Клаудиньо
77
Мостовой
33
Сергеев
99
Сулейманов
7
Шильцов
7
Шильцов
99
Сулейманов
78
Калинский
7
Милсон
7
Милсон
78
Калинский
3
Набиуллин
95
Янсане
95
Янсане
3
Набиуллин
77
Мостовой
31
Мантуан
31
Мантуан
77
Мостовой
15
Караваев
3
Круговой
3
Круговой
15
Караваев
33
Клаудиньо
11
Сутормин
11
Сутормин
33
Клаудиньо
10
Малком
21
Ерохин
21
Ерохин
10
Малком
33
Сергеев
77
Бакаев
77
Бакаев
33
Сергеев
Остались в запасе
Нижний Новгород
Зенит
57
Вячеслав Кротов
АП
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
10
Давид Кобесов
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
17
Илья Берковский
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
97
Иван
ВР
95
Георгий Королев
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
10
Давид Кобесов
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
17
Илья Берковский
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
Остались в запасе
97
Иван
ВР
95
Георгий Королев
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Нижний Новгород - Зенит
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Андрей Образко
Дополнительные помощники:
VAR – Виталий Мешков; AVAR – Валентин Мурашов
Резервный судья:
Игорь Низовцев
Инспектор:
Виктор Кулагин
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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