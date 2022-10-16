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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Хорсенс
Мидтьюлланд - Хорсенс: обзор матча 16 октября 2022
Мидтьюлланд
16.10.2022, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Хорсенс
22'
А. Дрейер
86'
К. Ольссон
20'
Л. Мусонда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Хорсенс
90'
Желтая карточка
M. Delac
ГОЛ! 2:1!
К. Ольссон
86'
85'
Желтая карточка
С. Айеде
84'
Замена
Й. Геммер
️️️️
М. Опондо
83'
Замена
M. Moller Lassen
️️️️
А. Якобсен
80'
Красная карточка
А. Людвиг
Замена
Паулиньо
️️️️
О. Серенсен
79'
75'
Замена
С. Айеде
️️️️
Э. Джаст
75'
Замена
А. Сигурдарсон
️️️️
С. Макиенок
Замена
С. Гартенманн
️️️️
М. Тюхосен
62'
Замена
Г. Исаксен
️️️️
Н. Дир
62'
50'
Замена
А. Людвиг
️️️️
М. Йенсен
ГОЛ! 1:1!
А. Дрейер
Пас отдал
П. Систо
22'
20'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мусонда
Пас отдал
Д. Крузе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
18
Оливер Серенсен
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
29
Томас Сантос
ЦЗ
11
Мозес Опондо
ЦП
8
Элайджа Джаст
ПВ
25
Мальте Кийлерих
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
19
Лубамбо Мусонда
ЦФ
15
Давид Крузе
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
23
Пабло Ортис
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
33
Андреас Нибе
ЦП
35
Шарлес
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
11
Густав Исаксен
ПП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
Хорсенс
30
Marcus Bobjerg
ВР
33
Александер Людвиг
ЦЗ
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
11
Арон Сигурдарсон
ЦП
6
Йонас Геммер
ЦП
8
Janus Drachmann
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лоссль
44
Дир
18
Жуниньо
28
Святченко
17
Тюхосен
32
Мартинес
18
Серенсен
8
Ольссон
77
Систо
10
Дрейер
9
Каба
3-1-1-5
1
29
Гомес
3
Йенсен
29
Сантос
11
Опондо
8
Джаст
25
Кийлерих
15
Крузе
19
Мусонда
18
Якобсен
24
Макиенок
17
Тюхосен
3
Гартенманн
3
Гартенманн
17
Тюхосен
18
Серенсен
29
Паулиньо
29
Паулиньо
18
Серенсен
44
Дир
11
Исаксен
11
Исаксен
44
Дир
3
Йенсен
33
Людвиг
33
Людвиг
3
Йенсен
18
Якобсен
25
25
18
Якобсен
24
Макиенок
11
Сигурдарсон
11
Сигурдарсон
24
Макиенок
11
Опондо
6
Геммер
6
Геммер
11
Опондо
8
Джаст
45
Айеде
45
Айеде
8
Джаст
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Хорсенс
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
23
Пабло Ортис
ЦЗ
33
Андреас Нибе
ЦП
35
Шарлес
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
Главный тренер
Бо Хенриксен
30
Marcus Bobjerg
ВР
8
Janus Drachmann
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
Остались в запасе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
23
Пабло Ортис
ЦЗ
33
Андреас Нибе
ЦП
35
Шарлес
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
Остались в запасе
30
Marcus Bobjerg
ВР
8
Janus Drachmann
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Мидтьюлланд - Хорсенс
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
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22
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