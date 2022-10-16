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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Истанбулспор
Истанбул Башакшехир - Истанбулспор: обзор матча 16 октября 2022
Истанбул Башакшехир
16.10.2022, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Истанбулспор
26'
Ю. Ндайшими
78'
Ю. Ндайшими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Истанбулспор
Желтая карточка
Ж. Кайсара
90'
+1
Замена
П. Шиш
️️️️
Д. Тюрук
89'
Желтая карточка
Ю. Ндайшими
82'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Ндайшими
Пас отдал
Л. Дуарте
78'
78'
Замена
К. Багыш
️️️️
О. Бербер
78'
Замена
С. Гури
️️️️
А. Ясар
Желтая карточка
Д. Тюрук
74'
Замена
Д. Алексич
️️️️
Л. Билья
74'
Замена
Ж. Кайсара
️️️️
О. Али Саинер
73'
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
С. Гюрлер
68'
63'
Замена
Э. Каан Гюлтекин
️️️️
И. Йылмаз
62'
Замена
P. Ebert
️️️️
В. Этеми
Желтая карточка
Л. Билья
44'
35'
Желтая карточка
М. Есиль
ГОЛ! 1:0!
Ю. Ндайшими
Пас отдал
Д. Тюрук
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
88
Ади Мехремич
ЦЗ
13
Огужан Бербер
ЦЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
23
Эдуарт Рроца
ЦФ
66
Али Ясар
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
9
Ибрагим Йылмаз
ЦФ
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
21
Патрик Шиш
ПВ
19
Филипп Кени
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
50
Майкл Олого
ЦЗ
77
Каган Багыш
ЦП
57
Мелих Кабасакал
ЦП
8
Abdullah Dijlan Aydin
ЦП
44
Юсуф Эзер
ЦП
11
Алдин Цайич
ЦП
87
Patrick Ebert
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
11
Сидрит Гури
ЦФ
3-2-4-1
1
Бабакан
3
Дуарте
6
Лима
21
Текдемир
55
Ндайшими
42
Саинер
9
Тюрук
19
Озкан
7
Гюрлер
6
Билья
11
Траоре
4-1-1-4
1
Йенсен
13
Бербер
23
Эрдоган
21
Есиль
88
Мехремич
24
Сарикайя
72
Этеми
9
Йылмаз
11
Топалли
66
Ясар
23
Рроца
42
Саинер
80
Кайсара
80
Кайсара
42
Саинер
6
Билья
9
Алексич
9
Алексич
6
Билья
9
Тюрук
21
Шиш
21
Шиш
9
Тюрук
7
Гюрлер
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
7
Гюрлер
13
Бербер
77
Багыш
77
Багыш
13
Бербер
72
Этеми
87
87
72
Этеми
9
Йылмаз
19
Гюлтекин
19
Гюлтекин
9
Йылмаз
66
Ясар
11
Гури
11
Гури
66
Ясар
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Истанбулспор
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
19
Филипп Кени
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
59
Альп Арда
ВР
50
Майкл Олого
ЦЗ
57
Мелих Кабасакал
ЦП
8
Abdullah Dijlan Aydin
ЦП
44
Юсуф Эзер
ЦП
11
Алдин Цайич
ЦП
Остались в запасе
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
19
Филипп Кени
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
50
Майкл Олого
ЦЗ
57
Мелих Кабасакал
ЦП
8
Abdullah Dijlan Aydin
ЦП
44
Юсуф Эзер
ЦП
11
Алдин Цайич
ЦП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Истанбулспор
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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