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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Днепр-1
Рух - Днепр-1: обзор матча 16 октября 2022
Рух
16.10.2022, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
2 : 3
Завершен
Днепр-1
30'
А. Довгий
52'
Таллес
45+1'
А. Довбик (П)
59'
А. Гуцуляк
90+5'
С. Логинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рух - Днепр-1
90'
+5
ГОЛ! 2:3!
С. Логинов
90'
+2
Желтая карточка
А. Назаренко
Замена
Я. Карабин
️️️️
Б. Бойчук
90'
+2
Замена
В. Рунич
️️️️
В. Соломон-Отабор
88'
87'
Замена
С. Логинов
️️️️
А. Пихаленок
Вторая желтая
Д. Слюсар
78'
67'
Замена
И. Когут
️️️️
В. Рубчинский
Замена
М. Мысык
️️️️
Таллес
65'
59'
ГОЛ! 2:2!
А. Гуцуляк
Пас отдал
А. Пихаленок
Вторая желтая
В. Роман
58'
56'
Замена
А. Назаренко
️️️️
В. Адамюк
55'
Замена
В. Танчик
️️️️
А. Громов
ГОЛ! 2:1!
Таллес
52'
46'
Желтая карточка
Р. Бабенко
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Довбик
Желтая карточка
Д. Слюсар
39'
38'
Желтая карточка
В. Адамюк
ГОЛ! 1:0!
А. Довгий
Пас отдал
Б. Бойчук
30'
Желтая карточка
В. Роман
28'
14'
Желтая карточка
А. Сваток
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
93
Виталий Роман
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
6
Алексей Довгий
ЦП
20
Марко Сапуга
ЦП
17
Денис Слюсар
ЦФ
73
Ростислав Лях
ЦФ
13
Вив Соломон-Отабор
ЦФ
30
Таллес
ЦФ
10
Богдан Бойчук
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Днепр-1
93
Макс Валеф
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
9
Артем Довбик
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
75
Андрей Китела
ЦЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
19
Ярослав Карабин
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
44
Виталий Холод
ЦП
6
Денис Пидгурский
ЦП
10
Остап Притула
ЦП
33
Марьян Мысык
ЦФ
11
Василь Рунич
ЦФ
Днепр-1
25
Владислав Рыбак
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
2
Никита Кононов
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
25
Игорь Когут
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
34
Владимир Танчик
ПВ
2-2-1-5
79
Панькив
93
Роман
29
Дидык
6
Довгий
20
Сапуга
70
Климчук
73
Лях
10
Бойчук
30
Таллес
13
Соломон-Отабор
17
Слюсар
2-1-3-1-2
93
Валеф
3
Адамюк
5
Сваток
5
Сарапий
8
Бабенко
8
Пихаленок
15
Рубчинский
11
Гуцуляк
28
Громов
9
Довбик
10
Бойчук
19
Карабин
19
Карабин
10
Бойчук
30
Таллес
33
Мысык
33
Мысык
30
Таллес
13
Соломон-Отабор
11
Рунич
11
Рунич
13
Соломон-Отабор
8
Пихаленок
18
Логинов
18
Логинов
8
Пихаленок
15
Рубчинский
25
Когут
25
Когут
15
Рубчинский
3
Адамюк
7
Назаренко
7
Назаренко
3
Адамюк
28
Громов
34
Танчик
34
Танчик
28
Громов
Остались в запасе
Рух
Днепр-1
1
Дмитрий Ледвий
ВР
75
Андрей Китела
ЦЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
27
Олег Федор
ЦП
44
Виталий Холод
ЦП
6
Денис Пидгурский
ЦП
10
Остап Притула
ЦП
Главный тренер
Леонид Кучук
25
Владислав Рыбак
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
2
Никита Кононов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Кучер
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
75
Андрей Китела
ЦЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
27
Олег Федор
ЦП
44
Виталий Холод
ЦП
6
Денис Пидгурский
ЦП
10
Остап Притула
ЦП
Остались в запасе
25
Владислав Рыбак
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
2
Никита Кононов
ЦЗ
Главный тренер
Леонид Кучук
Главный тренер
Александр Кучер
Статистика матча Рух - Днепр-1
2
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
Скиф
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