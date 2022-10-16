Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - Балтика
Кубань - Балтика: обзор матча 16 октября 2022
Кубань
16.10.2022, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Балтика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кубань - Балтика
Желтая карточка
М. Лаук
90'
+6
Замена
️️️️
И. Мосейчук
86'
82'
Замена
Д. Барков
️️️️
Т. Мусаев
Замена
М. Лаук
️️️️
А. Архипов
81'
Замена
А. Рыбин
️️️️
А. Чуканов
81'
81'
Замена
Д. Кленкин
️️️️
М. Кашчелан
Желтая карточка
И. Мосейчук
77'
Желтая карточка
Ю. Нестеренко
77'
Желтая карточка
И. Хомуха
77'
76'
Желтая карточка
М. Кашчелан
61'
Замена
Я. Казаев
️️️️
М. Кузьмин
57'
Желтая карточка
К. Маляров
Желтая карточка
А. Архипов
54'
Желтая карточка
С. Таказов
22'
11'
Желтая карточка
М. Кузьмин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
27
Даниил Горовых
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
5
Александр Осипов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
6
Максим Кузьмин
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Кубань
1
Сергей Ещенко
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
99
Нури Абдоков
АП
15
Аркадий Солоп
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
53
Ян Казаев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
90
Григорий Борисенко
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
2-1-2-3-2
1
Нестеренко
22
Хомуха
30
Таказов
27
Горовых
6
Родин
87
Безденежных
11
Цаллагов
7
Чуканов
9
Мосейчук
9
Архипов
31
Ткачук
3-2-3-2
39
Бориско
7
Маляров
26
Радмановац
21
Остойич
18
Кашчелан
5
Осипов
19
Пряхин
6
Кузьмин
77
Лазарев
11
Мусаев
30
Гузина
7
Чуканов
22
Рыбин
22
Рыбин
7
Чуканов
9
Архипов
10
Лаук
10
Лаук
9
Архипов
6
Кузьмин
53
Казаев
53
Казаев
6
Кузьмин
18
Кашчелан
4
Кленкин
4
Кленкин
18
Кашчелан
11
Мусаев
86
Барков
86
Барков
11
Мусаев
Остались в запасе
Кубань
Балтика
52
Владимир Лобкарев
ПВ
1
Сергей Ещенко
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
99
Нури Абдоков
АП
15
Аркадий Солоп
ПП
1
Евгений Латышонок
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
90
Григорий Борисенко
ПВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
52
Владимир Лобкарев
ПВ
1
Сергей Ещенко
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
99
Нури Абдоков
АП
15
Аркадий Солоп
ПП
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
90
Григорий Борисенко
ПВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Кубань - Балтика
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Помощники судьи:
Артем Перов (Москва)
Артур Тиракъянц (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Владимир Шамара (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Сергей Нечай (Ростов-на-Дону)
Инспектор:
Виктор Клепиков (Екатеринбург)
Стадион:
Кубань
Новости команд
Все
Кубань
Балтика
Талалаев обратился к боссам российского судейства: «Думаете, что Кукуян изменится?»
00:43
2
«Дайте порадуемся единственной победе»: интервью Евсеева после матча с «Балтикой»
Вчера, 22:15
Новая информация о долге «Нижнего Новгорода» перед «Зенитом»
Вчера, 21:43
«Очень доволен»: Талалаев – после 0:3
Вчера, 20:51
4
Кубок России. Вылетевшее «Динамо Мх» хлопнуло дверью в матче с «Балтикой» (3:0)
Вчера, 20:00
3
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
Вчера, 12:39
6
«Родина» подписала игрока из молодежки «Краснодара»
31 июля
36-летний экс-игрок сборной России вернулся в родной клуб во Второй лиге
31 июля
«Краснодар» отправил вингера в аренду
6 июля
Экс-игрок сборной России остался без клуба
25 июня
1
Талалаев обратился к боссам российского судейства: «Думаете, что Кукуян изменится?»
00:43
2
«Дайте порадуемся единственной победе»: интервью Евсеева после матча с «Балтикой»
Вчера, 22:15
Новая информация о долге «Нижнего Новгорода» перед «Зенитом»
Вчера, 21:43
«Очень доволен»: Талалаев – после 0:3
Вчера, 20:51
4
Кубок России. Вылетевшее «Динамо Мх» хлопнуло дверью в матче с «Балтикой» (3:0)
Вчера, 20:00
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+