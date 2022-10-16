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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Зальцбург
Аустрия - Зальцбург: обзор матча 16 октября 2022
Аустрия
16.10.2022, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Зальцбург
37'
Д. Фиц
11'
Ж. Адаму
74'
Ж. Адаму
80'
Ж. Адаму
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия - Зальцбург
90'
+3
Замена
И. Диарра
️️️️
Н. Зайвальд
Замена
Х. Табакович
️️️️
М. Фишер
90'
+2
90'
+1
Замена
И. ван дер Бремпт
️️️️
А. Дедич
90'
+1
Замена
Бернардо
️️️️
Л. Гурна
88'
Замена
Р. Шимич
️️️️
Л. Сучич
80'
ГОЛ! 1:3!
Ж. Адаму
Пас отдал
Н. Зайвальд
74'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Адаму
Пас отдал
М. Кьергор
73'
Желтая карточка
У. Соле
71'
Желтая карточка
С. Павлович
Желтая карточка
Н. Доведан
71'
70'
Желтая карточка
Л. Сучич
Замена
Н. Доведан
️️️️
Г. Тигль
65'
Желтая карточка
Д. Фиц
49'
Замена
Д. Келеш
️️️️
А. Грубер
46'
46'
Замена
Н. Окафор
️️️️
Б. Шешко
Замена
М. Мартинс
️️️️
А. Юкич
46'
45'
Желтая карточка
Б. Шешко
ГОЛ! 1:1!
Д. Фиц
37'
11'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Адаму
Пас отдал
Л. Сучич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
3
Лукас Гальвао
ЦП
30
Манфред Фишер
АП
36
Доминик Фиц
АП
77
Александар Юкич
АП
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
13
Николас Зайвальд
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
8
Джеймс Холланд
ОП
9
Ибраима Драме
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
5
Иуба Диарра
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
9
Роко Шимич
ЦФ
2-3-3-2
1
Фрюхтль
40
Мейсль
39
Тигль
26
Ранфтль
23
Браунедер
3
Гальвао
43
Польстер
77
Юкич
36
Фиц
9
Грубер
30
Фишер
4-1-2-1-2
16
Кен
28
Соле
31
Павлович
8
Вебер
37
Дедич
29
Гурна
13
Зайвальд
24
Сучич
14
Кьергор
20
Адаму
30
Шешко
77
Юкич
4
Мартинс
4
Мартинс
77
Юкич
9
Грубер
70
Келеш
70
Келеш
9
Грубер
30
Фишер
9
Табакович
9
Табакович
30
Фишер
39
Тигль
14
Доведан
14
Доведан
39
Тигль
30
Шешко
19
Окафор
19
Окафор
30
Шешко
37
Дедич
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
37
Дедич
29
Гурна
13
Бернардо
13
Бернардо
29
Гурна
13
Зайвальд
5
Диарра
5
Диарра
13
Зайвальд
24
Сучич
9
Шимич
9
Шимич
24
Сучич
Остались в запасе
Аустрия
Зальцбург
99
Мирко Кос
ВР
8
Джеймс Холланд
ОП
9
Ибраима Драме
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
58
Нико Мантль
ВР
6
Мамади Дьямбу
ОП
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
8
Джеймс Холланд
ОП
9
Ибраима Драме
ЦФ
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
6
Мамади Дьямбу
ОП
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Аустрия - Зальцбург
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
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