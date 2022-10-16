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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Мехелен
Гент - Мехелен: обзор матча 16 октября 2022
Гент
16.10.2022, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Мехелен
36'
М. Самуас
64'
Нуриу
72'
В. Оджиджа-Офое
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Мехелен
82'
Замена
С. Гуэ
️️️️
Р. Скофс
Замена
Б. Годо
️️️️
Нуриу
79'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
В. Оджиджа-Офое
76'
Замена
Э. Юлсагер
️️️️
С. Кумс
75'
Замена
Л. Депуатр
️️️️
У. Кюйперс
75'
73'
Замена
J. Hernandez
️️️️
Н. Сторм
73'
Замена
J. Van Hecke
️️️️
Б. Болинголи
73'
Замена
Й. Маледе
️️️️
А. Да Крус
ГОЛ! 3:0!
В. Оджиджа-Офое
Пас отдал
Х. Хонг
72'
ГОЛ! 2:0!
Нуриу
64'
60'
Замена
Ж. Нгой
️️️️
Ж. Хайреманс
Замена
Ж. де Сар
️️️️
Э. Овусу
58'
49'
Красная карточка
Б. Верстате
48'
Желтая карточка
С. Уолш
45'
+3
Желтая карточка
А. Да Крус
Желтая карточка
Э. Овусу
45'
40'
Желтая карточка
Б. Болинголи
ГОЛ! 1:0!
М. Самуас
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
23
Thibault Peyre
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
9
Алессио Да Крус
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
10
Никола Сторм
ЦФ
4
Дэвид Бейтс
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Гент
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
4
Жульен де Сар
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Мехелен
5
Dries Wouters
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
8
Jorge Hernandez
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
4-1-4-1
1
Нарди
25
Нуриу
33
Торунарига
32
Нгаду-Нгаджуй
2
Окуму
42
Овусу
18
Самуас
8
Оджиджа-Офое
20
Хонг
24
Кумс
99
Кюйперс
4-4-2
1
23
30
14
Уолш
5
Болинголи
11
Хайреманс
4
Верстате
17
Скофс
9
Да Крус
4
Бейтс
10
Сторм
25
Нуриу
31
Годо
31
Годо
25
Нуриу
42
Овусу
4
де Сар
4
де Сар
42
Овусу
24
Кумс
17
Юлсагер
17
Юлсагер
24
Кумс
8
Оджиджа-Офое
10
Хеуге
10
Хеуге
8
Оджиджа-Офое
99
Кюйперс
29
Депуатр
29
Депуатр
99
Кюйперс
17
Скофс
10
Гуэ
10
Гуэ
17
Скофс
10
Сторм
8
8
10
Сторм
5
Болинголи
6
6
5
Болинголи
11
Хайреманс
7
Нгой
7
Нгой
11
Хайреманс
9
Да Крус
14
Маледе
14
Маледе
9
Да Крус
Остались в запасе
Гент
Мехелен
33
Дави Руф
ВР
7
Ибрахим Салах
ЛВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
5
Dries Wouters
ЦЗ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
7
Ибрахим Салах
ЛВ
Остались в запасе
5
Dries Wouters
ЦЗ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Данни Бейс
Статистика матча Гент - Мехелен
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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