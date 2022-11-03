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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ЧФР Клуж - Балкани
ЧФР Клуж - Балкани: обзор матча 03 ноября 2022
ЧФР Клуж
03.11.2022, четверг, 20:45
Лига конференций, группа G, 6 тур
1 : 0
Завершен
Балкани
17'
Б. Аджей-Боатенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЧФР Клуж - Балкани
Желтая карточка
К. Петрила
90'
+4
Замена
Л. Квек
️️️️
Роджер
89'
88'
Замена
В. Туша
️️️️
Э. Куц
85'
Желтая карточка
Л. Бектеши
Замена
Р. Джанга
️️️️
С. Малеле
81'
72'
Замена
А. Капра
️️️️
А. Потоку
Замена
К. Петрила
️️️️
Ч. Деяк
66'
64'
Замена
Л. Кардосо
️️️️
К. Зиба
64'
Замена
Л. Бектеши
️️️️
А. Бериша
Желтая карточка
К. Мухар
61'
Желтая карточка
Ч. Деяк
42'
Пенальти не реализован!
Ч. Деяк
35'
34'
Желтая карточка
Б. Яшаника
32'
Желтая карточка
Л. Эмерллаху
ГОЛ! 1:0!
Б. Аджей-Боатенг
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
1
Симоне Скуффет
ВР
23
Кристиан Маня
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
44
Юри Матиас
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
11
Роджер
АП
99
Эммануэль Йебоа
ЦФ
11
Сефас Малеле
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Балкани
77
Стиви Фрашери
ВР
3
Арбер Потоку
ЛЗ
2
Арменд Тачи
ЦЗ
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
14
Линдон Эмерллаху
ОП
20
Эдвин Куц
ОП
10
Кендрим Зиба
ЦП
7
Меритон Кореница
АП
7
Албион Ррахмани
ЦФ
99
Альбин Бериша
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
ЧФР Клуж
34
Кристиан Балградян
ВР
1
Рарес Гал
ВР
20
Денис Колингер
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
37
Михай Бордеяну
ЦП
28
Овидиу Хобан
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
Балкани
92
Дамир Люлянович
ВР
1
Дашнор Балай
ВР
21
Альбин Капра
ЛЗ
14
Эгзон Синани
ЦЗ
28
Леотрим Бектеши
ЦЗ
99
Лукас Кардосо
ЛВ
18
Леонард Шала
ЦП
11
Назми Грипши
АП
25
Ветон Туша
ЦФ
8
Деян Зарубица
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Скуффет
19
Аджей-Боатенг
44
Матиас
33
Буркэ
23
Маня
47
Браун
10
Деяк
73
Мухар
11
Роджер
11
Малеле
99
Йебоа
4-2-1-1-2
77
Фрашери
2
Тачи
5
Деллова
32
Яшаника
3
Потоку
14
Эмерллаху
20
Куц
10
Зиба
7
Кореница
99
Бериша
7
Ррахмани
11
Роджер
40
Квек
40
Квек
11
Роджер
10
Деяк
10
Петрила
10
Петрила
10
Деяк
11
Малеле
32
Джанга
32
Джанга
11
Малеле
3
Потоку
21
Капра
21
Капра
3
Потоку
99
Бериша
28
Бектеши
28
Бектеши
99
Бериша
10
Зиба
99
Кардосо
99
Кардосо
10
Зиба
20
Куц
25
Туша
25
Туша
20
Куц
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Балкани
34
Кристиан Балградян
ВР
1
Рарес Гал
ВР
20
Денис Колингер
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
37
Михай Бордеяну
ЦП
28
Овидиу Хобан
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
Главный тренер
Дан Петреску
92
Дамир Люлянович
ВР
1
Дашнор Балай
ВР
14
Эгзон Синани
ЦЗ
18
Леонард Шала
ЦП
11
Назми Грипши
АП
8
Деян Зарубица
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
Остались в запасе
34
Кристиан Балградян
ВР
1
Рарес Гал
ВР
20
Денис Колингер
ЦЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
37
Михай Бордеяну
ЦП
28
Овидиу Хобан
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
Остались в запасе
92
Дамир Люлянович
ВР
1
Дашнор Балай
ВР
14
Эгзон Синани
ЦЗ
18
Леонард Шала
ЦП
11
Назми Грипши
АП
8
Деян Зарубица
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Илир Дая
Статистика матча ЧФР Клуж - Балкани
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Балкани
Лига конференций, 2 раунд
Балкани
3 : 2
30.07.2026
Богемианс
Лига конференций, 2 раунд
Богемианс
2 : 1
22.07.2026
Балкани
Лига конференций, 1 раунд
Балкани
3 : 2
16.07.2026
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 0
08.07.2026
Балкани
Косово. Суперлига, 36 тур
Дукаджини
1 : 0
31.05.2026
Балкани
Информация о матче
Стадион:
Константин Рэдулеску
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