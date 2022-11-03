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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
АЗ Алкмаар - Днепр-1
АЗ Алкмаар - Днепр-1: обзор матча 03 ноября 2022
АЗ Алкмаар
03.11.2022, четверг, 20:45
Лига конференций, группа E, 6 тур
2 : 1
Завершен
Днепр-1
8'
Й. Одгор
87'
В. Павлидис
40'
А. Довбик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Днепр-1
Замена
П. Коопмейнерс
️️️️
Т. Рейндерс
89'
Замена
Р. Базур
️️️️
Й. Класи
89'
89'
Замена
Н. Кононов
️️️️
А. Назаренко
ГОЛ! 2:1!
В. Павлидис
Пас отдал
Ю. Сугавара
87'
85'
Замена
И. Когут
️️️️
В. Рубчинский
Желтая карточка
Д. де Вит
69'
Замена
М. ван Бредероде
️️️️
Й. Карлссон
65'
Замена
М. Лахдо
️️️️
Й. Одгор
65'
58'
Желтая карточка
Бузанелло
Замена
В. Павлидис
️️️️
М. Деккер
46'
40'
ГОЛ! 1:1!
А. Довбик
Пас отдал
Я. Амаш
ГОЛ! 1:0!
Й. Одгор
Пас отдал
Й. Карлссон
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Днепр-1
93
Макс Валеф
ВР
25
Бузанелло
ЛЗ
25
Янис Амаш
ЛЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
5
Эдуард Сарапий
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
АЗ Алкмаар
13
Сем Вестервелд
ВР
1
Петер Виндаль
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Днепр-1
33
Валерий Юрчук
ВР
25
Владислав Рыбак
ВР
1
Яков Кинарейкин
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
2
Никита Кононов
ПЗ
25
Игорь Когут
ЦП
3-2-3-2
12
Верхюлст
31
Беукема
23
Деккер
28
Сугавара
6
Керкез
4
Хацидиакос
14
Рейндерс
20
де Вит
8
Класи
21
Карлссон
21
Одгор
4-1-3-1-1
93
Валеф
25
Бузанелло
3
Адамюк
5
Сваток
25
Амаш
5
Сарапий
15
Рубчинский
8
Бабенко
8
Пихаленок
7
Назаренко
9
Довбик
14
Рейндерс
6
Коопмейнерс
6
Коопмейнерс
14
Рейндерс
8
Класи
23
Базур
23
Базур
8
Класи
21
Одгор
15
Лахдо
15
Лахдо
21
Одгор
21
Карлссон
9
ван Бредероде
9
ван Бредероде
21
Карлссон
23
Деккер
14
Павлидис
14
Павлидис
23
Деккер
7
Назаренко
2
Кононов
2
Кононов
7
Назаренко
15
Рубчинский
25
Когут
25
Когут
15
Рубчинский
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Днепр-1
13
Сем Вестервелд
ВР
1
Петер Виндаль
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
33
Валерий Юрчук
ВР
25
Владислав Рыбак
ВР
1
Яков Кинарейкин
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Кучер
Остались в запасе
13
Сем Вестервелд
ВР
1
Петер Виндаль
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Остались в запасе
33
Валерий Юрчук
ВР
25
Владислав Рыбак
ВР
1
Яков Кинарейкин
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Александр Кучер
Статистика матча АЗ Алкмаар - Днепр-1
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
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