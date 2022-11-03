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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Кельн - Ницца
Кельн - Ницца: обзор матча 03 ноября 2022
Кельн
03.11.2022, четверг, 23:00
Лига конференций, группа D, 6 тур
2 : 2
Завершен
Ницца
48'
Д. Хусейнбашич
60'
О. Дуда
40'
Г. Лаборд
43'
Б. Браими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кельн - Ницца
Замена
Я. Тильманн
️️️️
О. Дуда
85'
75'
Замена
Ж. Лотомба
️️️️
Ю. Аталь
75'
Замена
С. Диоп
️️️️
Б. Браими
Замена
Э. Мартель
️️️️
Д. Хусейнбашич
72'
Желтая карточка
Л. Майна
69'
68'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
К. Тюрам
ГОЛ! 2:2!
О. Дуда
Пас отдал
Д. Хусейнбашич
60'
Замена
Б. Шмитц
️️️️
К. Шиндлер
59'
Замена
Л. Майна
️️️️
Ф. Кайнц
59'
Желтая карточка
Т. Хюберс
55'
ГОЛ! 1:2!
Д. Хусейнбашич
Пас отдал
К. Педерсен
48'
43'
ГОЛ! 0:2!
Б. Браими
Пас отдал
Ю. Аталь
40'
ГОЛ! 0:1!
Г. Лаборд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
4
Никола Сольдо
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
22
Саркис Адамян
ЦФ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Ницца
1
Каспер Шмейхель
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
46
Рияд Смайич
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
5
Эрик Мартель
ОП
11
Георг Штраух
ОП
10
Матиас Олесен
ЦП
45
Йозуа Швиртен
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
29
Ян Тильманн
ПВ
39
Максимилиан Шмид
ЦФ
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
23
Джо Брайан
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
8
Рарес Илие
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
4-1-1-2-2
1
Швабе
24
Педерсен
4
Хюберс
4
Сольдо
19
Шиндлер
6
Скири
23
Хусейнбашич
11
Кайнц
8
Дуда
27
Тиггес
22
Адамян
4-2-1-1-2
1
Шмейхель
20
Аталь
4
Данте
20
Тодибо
26
Бар
99
Лемина
19
Тюрам
6
Будауи
7
Браими
19
Пепе
9
Лаборд
23
Хусейнбашич
5
Мартель
5
Мартель
23
Хусейнбашич
19
Шиндлер
22
Шмитц
22
Шмитц
19
Шиндлер
11
Кайнц
37
Майна
37
Майна
11
Кайнц
8
Дуда
29
Тильманн
29
Тильманн
8
Дуда
20
Аталь
3
Лотомба
3
Лотомба
20
Аталь
19
Тюрам
21
Рэмзи
21
Рэмзи
19
Тюрам
7
Браими
10
Диоп
10
Диоп
7
Браими
Остались в запасе
Кельн
Ницца
1
Тимо Хорн
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
46
Рияд Смайич
ЦЗ
11
Георг Штраух
ОП
10
Матиас Олесен
ЦП
45
Йозуа Швиртен
ЦП
39
Максимилиан Шмид
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
77
Тедди Булхенди
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ОП
8
Рарес Илие
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
46
Рияд Смайич
ЦЗ
11
Георг Штраух
ОП
10
Матиас Олесен
ЦП
45
Йозуа Швиртен
ЦП
39
Максимилиан Шмид
ЦФ
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ОП
8
Рарес Илие
ЛВ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Кельн - Ницца
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
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