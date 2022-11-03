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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рома - Лудогорец
Рома - Лудогорец: обзор матча 03 ноября 2022
Рома
03.11.2022, четверг, 23:00
Лига Европы, группа C, 6 тур
3 : 1
Завершен
Лудогорец
56'
Л. Пеллегрини (П)
65'
Л. Пеллегрини (П)
85'
Н. Дзаньоло
41'
Рик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Лудогорец
90'
Красная карточка
О. Вердон
Желтая карточка
М. Винья
88'
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
87'
87'
Замена
С. Делев
️️️️
А. Витри
87'
Замена
Д. Гроппер
️️️️
Сисиньо
ГОЛ! 3:1!
Н. Дзаньоло
85'
Замена
Э. Бове
️️️️
К. Вольпато
81'
79'
Желтая карточка
Рик
71'
Замена
М. Тиссера
️️️️
И. Тиаго
71'
Замена
Нонато
️️️️
Я. Пиотровски
71'
Замена
К. Десподов
️️️️
Б. Текпетей
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Пеллегрини
65'
64'
Желтая карточка
Я. Пиотровски
64'
Желтая карточка
А. Недялков
62'
Желтая карточка
И. Тиаго
Замена
Н. Залевски
️️️️
Н. Матич
61'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Пеллегрини
56'
Желтая карточка
К. Вольпато
49'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Р. Карсдорп
46'
Замена
К. Вольпато
️️️️
М. Камара
46'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
А. Белотти
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
Рик
15'
Желтая карточка
Сисиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
2
Мади Камара
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
16
Аслак Витри
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
37
Рик
ЛВ
24
Якуб Пиотровски
ЦП
6
Педро Наресси
ЦП
80
Каули
АП
37
Бернард Текпетей
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Луиджи Черубини
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Лудогорец
31
Дамьян Христов
ВР
21
Симон Слуга
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
14
Шоу
ОП
16
Нонато
ЦП
8
Доминик Янков
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
7
Спас Делев
ЦФ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Патрисиу
6
Винья
6
Смоллинг
3
Ибаньес
2
Карсдорп
18
Матич
2
Камара
7
Пеллегрини
18
Абрахам
11
Белотти
8
Эль-Шаарави
4-2-3-1
22
Падт
40
Сисиньо
24
Вердон
16
Витри
3
Недялков
24
Пиотровски
6
Наресси
37
Текпетей
80
Каули
37
Рик
9
Тиаго
18
Матич
59
Залевски
59
Залевски
18
Матич
Вольпато
8
Бове
8
Бове
Вольпато
2
Карсдорп
4
Кристанте
4
Кристанте
2
Карсдорп
2
Камара
7
Вольпато
7
Вольпато
2
Камара
11
Белотти
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
11
Белотти
40
Сисиньо
14
Гроппер
14
Гроппер
40
Сисиньо
24
Пиотровски
16
Нонато
16
Нонато
24
Пиотровски
37
Текпетей
77
Десподов
77
Десподов
37
Текпетей
16
Витри
7
Делев
7
Делев
16
Витри
9
Тиаго
17
Тиссера
17
Тиссера
9
Тиаго
Остались в запасе
Рома
Лудогорец
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
10
Луиджи Черубини
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
31
Дамьян Христов
ВР
21
Симон Слуга
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
14
Шоу
ОП
8
Доминик Янков
АП
Главный тренер
Анте Шимунджа
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
10
Луиджи Черубини
ЦП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Остались в запасе
31
Дамьян Христов
ВР
21
Симон Слуга
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
14
Шоу
ОП
8
Доминик Янков
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Анте Шимунджа
Статистика матча Рома - Лудогорец
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Информация о матче
Главный судья:
Никола Дабанович
(Подгорица)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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