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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ФКСБ - Вест Хэм
ФКСБ - Вест Хэм: обзор матча 03 ноября 2022
ФКСБ
03.11.2022, четверг, 23:00
Лига конференций, группа B, 6 тур
0 : 3
Завершен
Вест Хэм
40'
П. Форнальс
56'
Д. Дава (АГ)
65'
П. Форнальс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ФКСБ - Вест Хэм
66'
Замена
Ф. Поттс
️️️️
П. Форнальс
66'
Замена
Х. Эшби
️️️️
В. Цоуфал
65'
ГОЛ! 0:3!
П. Форнальс
Замена
Ф. Коман
️️️️
О. Попеску
59'
Замена
Б. Русу
️️️️
A. Compagno
59'
56'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Д. Дава
Замена
Д. Олару
️️️️
Р. Оайдэ
46'
Замена
И. Стоица
️️️️
А. Кордя
46'
Замена
Э. Радаславеску
️️️️
М. Дулкэ
46'
40'
ГОЛ! 0:1!
П. Форнальс
Пас отдал
Б. Джонсон
32'
Желтая карточка
Н. Агер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
33
Ристо Радунович
ЦЗ
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
88
Марко Дулкэ
ОП
6
Малком Эджума
ОП
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
11
Андрей Кордя
ПВ
96
Andrea Compagno
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
6
Конор Ковентри
ОП
30
Оливер Скарлс
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Пабло Форнальс
АП
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
27
Раду Бобоц
ПЗ
28
Дариус Олару
ЦП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
2
Валентин Крецу
ЦП
90
Богдан Русу
ЦФ
41
Andrei Dumiter
ЦФ
10
Ианис Стоица
ЦФ
17
Флоринел Коман
ЦФ
Вест Хэм
47
Кристиан Хеги
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
71
Реган Клейтон
ЛЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
7
Кинан Аппиа-Форсон
ОП
8
Фредди Поттс
ОП
11
Камарай Свайер
АП
4-2-1-2-1
32
Тарновану
33
Радунович
5
Бухенна
5
Дава
2
Пантя
88
Дулкэ
6
Эджума
26
Оайдэ
30
Попеску
11
Кордя
96
4-2-1-2-1
23
Ареоля
34
Цоуфал
21
Огбонна
21
Агер
2
Джонсон
6
Ковентри
30
Скарлс
4
Даунс
22
Ланзини
8
Форнальс
28
Мубама
26
Оайдэ
28
Олару
28
Олару
26
Оайдэ
88
Дулкэ
20
Радаславеску
20
Радаславеску
88
Дулкэ
96
90
Русу
90
Русу
96
11
Кордя
10
Стоица
10
Стоица
11
Кордя
30
Попеску
17
Коман
17
Коман
30
Попеску
34
Цоуфал
33
Эшби
33
Эшби
34
Цоуфал
8
Форнальс
8
Поттс
8
Поттс
8
Форнальс
Остались в запасе
ФКСБ
Вест Хэм
25
Андрей Влад
ВР
27
Раду Бобоц
ПЗ
2
Валентин Крецу
ЦП
41
Andrei Dumiter
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
47
Кристиан Хеги
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
71
Реган Клейтон
ЛЗ
7
Кинан Аппиа-Форсон
ОП
11
Камарай Свайер
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
27
Раду Бобоц
ПЗ
2
Валентин Крецу
ЦП
41
Andrei Dumiter
ЦФ
Остались в запасе
47
Кристиан Хеги
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
71
Реган Клейтон
ЛЗ
7
Кинан Аппиа-Форсон
ОП
11
Камарай Свайер
АП
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча ФКСБ - Вест Хэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
- : -
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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