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Лига конференций 2026/2027
Юргорден - Шэмрок Роверс
Юргорден - Шэмрок Роверс: обзор матча 03 ноября 2022
Юргорден
03.11.2022, четверг, 20:45
Лига конференций, группа F, 6 тур
1 : 0
Завершен
Шэмрок Роверс
19'
М. Эрикссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юргорден - Шэмрок Роверс
Желтая карточка
А. Адеми
90'
+1
Желтая карточка
Р. Шуллер
88'
86'
Замена
Р. Финн
️️️️
Ш. Хор
Замена
В. Эдвардсен
️️️️
К. Хольмберг
80'
Замена
А. Адеми
️️️️
Г. Викхейм
80'
78'
Желтая карточка
С. Гэннон
78'
Замена
А. Грин
️️️️
Р. Гаффни
72'
Желтая карточка
Д. Бирн
Замена
Э. Банда
️️️️
М. Эрикссон
67'
Замена
Х. Радетинац
️️️️
Й. Асоро
66'
65'
Замена
С. Пауэр
️️️️
Р. Тауэлл
Замена
Й. Лефгрен
️️️️
М. Даниэльсон
46'
46'
Замена
С. Гэннон
️️️️
Д. Клири
28'
Желтая карточка
Д. Клири
ГОЛ! 1:0!
М. Эрикссон
Пас отдал
К. Хольмберг
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юргорден
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
2
Петр Юханссон
ЦЗ
3
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
5
Элиас Андерссон
ЦП
14
Хампус Финндель
ЦП
6
Расмус Шуллер
ЦП
7
Магнус Эрикссон
ЦП
17
Карл Хольмберг
ЦФ
80
Густав Викхейм
ЦФ
Главный тренер
Пер Ольссон
Шэмрок Роверс
88
Леон Полс
ВР
6
Дэн Клири
ЦЗ
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
5
Ли Грейс
ЦЗ
2
Шон Хор
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
20
Нил Фарруджа
ЛВ
16
Гэри О'Нил
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
20
Рори Гаффни
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Юргорден
1
Андре Пикорнел
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
11
Албион Адеми
ЛВ
14
Бесард Сабович
ЦП
12
Эммануэль Банда
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
Шэмрок Роверс
1
Алан Маннус
ВР
9
Арон Грин
ЛЗ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
28
Гидеон Тетте
ЛВ
2
Син Гэннон
ЦП
18
Виктор Серденюк
ЦП
8
Ронан Финн
ЦП
25
Саймон Пауэр
ПВ
3-5-2
1
Виделль Зеттерстрем
2
Юханссон
3
Даниэльсон
18
Экдаль
5
Андерссон
14
Финндель
6
Шуллер
7
Эрикссон
29
Асоро
80
Викхейм
17
Хольмберг
3-2-3-1-1
88
Полс
4
Лопеш
5
Грейс
2
Хор
2
Лайонс
6
Клири
16
О'Нил
17
Тауэлл
29
Бирн
20
Фарруджа
20
Гаффни
3
Даниэльсон
4
Лефгрен
4
Лефгрен
3
Даниэльсон
7
Эрикссон
12
Банда
12
Банда
7
Эрикссон
80
Викхейм
11
Адеми
11
Адеми
80
Викхейм
29
Асоро
9
Радетинац
9
Радетинац
29
Асоро
17
Хольмберг
16
Эдвардсен
16
Эдвардсен
17
Хольмберг
20
Гаффни
9
Грин
9
Грин
20
Гаффни
6
Клири
2
Гэннон
2
Гэннон
6
Клири
2
Хор
8
Финн
8
Финн
2
Хор
17
Тауэлл
25
Пауэр
25
Пауэр
17
Тауэлл
Остались в запасе
Юргорден
Шэмрок Роверс
1
Андре Пикорнел
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
14
Бесард Сабович
ЦП
Главный тренер
Пер Ольссон
1
Алан Маннус
ВР
18
Виктор Серденюк
ЦП
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
28
Гидеон Тетте
ЛВ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Остались в запасе
1
Андре Пикорнел
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
14
Бесард Сабович
ЦП
Остались в запасе
1
Алан Маннус
ВР
18
Виктор Серденюк
ЦП
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
28
Гидеон Тетте
ЛВ
Главный тренер
Пер Ольссон
Главный тренер
Стивен Брэдли
Статистика матча Юргорден - Шэмрок Роверс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
3Арена
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