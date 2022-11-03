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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Сантос
Атлетико Гойяненсе - Сантос: обзор матча 03 ноября 2022
Атлетико Гойяненсе
03.11.2022, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 35 тур
2 : 3
Завершен
Сантос
29'
Д. Чурин
39'
Л. Фернандо
19'
М. Леонардо
52'
Л. Брага
90+4'
Л. Барбоза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Гойяненсе - Сантос
90'
+6
Желтая карточка
Сандри
90'
+4
ГОЛ! 2:3!
Л. Барбоза
Пас отдал
М. Леонардо
Замена
Келвин
️️️️
Г. Баральяс
90'
85'
Замена
Д. Хулио
️️️️
А. Габриэль
84'
Замена
В. Балиэйро
️️️️
Натан
Замена
Л. Перейра
️️️️
Л. Фернандо
78'
76'
Замена
В. Заносело
️️️️
К. Санчес
76'
Замена
Сандри
️️️️
Г. Карабахаль
Желтая карточка
Жефферсон
73'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Шейлон
68'
66'
Замена
Л. Фелипе
️️️️
Алекс
61'
Желтая карточка
К. Санчес
Желтая карточка
Д. Чурин
60'
52'
ГОЛ! 2:2!
Л. Брага
Пас отдал
А. Габриэль
Желтая карточка
Г. Баральяс
45'
+2
ГОЛ! 2:1!
Л. Фернандо
39'
ГОЛ! 1:1!
Д. Чурин
Пас отдал
Г. Баральяс
29'
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Леонардо
Пас отдал
А. Габриэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
33
Ренан
ВР
12
Жефферсон
ЛЗ
34
Лукас Газал
ЦЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
7
Шейлон
АП
9
Диего Чурин
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
7
Карлос Санчес
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
31
Алекс
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Атлетико Гойяненсе
4
Клаус
ЦЗ
5
Рхалдней
ОП
17
Жоржиньо
АП
38
Лео Перейра
ПВ
71
Келвин
ПВ
29
Diego Loureiro
ЦФ
16
Michel Custódio
ЦФ
20
Adson Samuel
ЦФ
Сантос
12
Джон
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
21
Ауро
ПЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
6
Сандри
ЦП
25
Винисиус Заносело
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
40
Бруно Оливейра
АП
7
Луан
АП
21
Лукас Барбоза
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
3-1-2-2-2
33
Ренан
12
Жефферсон
4
Вандерсон
34
Газал
17
Фрейтас
44
Баральяс
19
Фернандо
7
Шейлон
10
Рато
23
9
Чурин
3-3-2-2
34
Пауло
23
Натан
4
Бауэрман
6
Джонатан
7
Санчес
29
Камачо
27
Карабахаль
20
Габриэль
22
Брага
38
Леонардо
31
Алекс
7
Шейлон
17
Жоржиньо
17
Жоржиньо
7
Шейлон
19
Фернандо
38
Перейра
38
Перейра
19
Фернандо
44
Баральяс
71
Келвин
71
Келвин
44
Баральяс
31
Алекс
15
Фелипе
15
Фелипе
31
Алекс
23
Натан
17
Балиэйро
17
Балиэйро
23
Натан
27
Карабахаль
6
Сандри
6
Сандри
27
Карабахаль
7
Санчес
25
Заносело
25
Заносело
7
Санчес
20
Габриэль
7
Хулио
7
Хулио
20
Габриэль
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Сантос
4
Клаус
ЦЗ
5
Рхалдней
ОП
29
Diego Loureiro
ЦФ
16
Michel Custódio
ЦФ
20
Adson Samuel
ЦФ
12
Джон
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
21
Ауро
ПЗ
40
Бруно Оливейра
АП
7
Луан
АП
21
Лукас Барбоза
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Остались в запасе
4
Клаус
ЦЗ
5
Рхалдней
ОП
29
Diego Loureiro
ЦФ
16
Michel Custódio
ЦФ
20
Adson Samuel
ЦФ
Остались в запасе
12
Джон
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
21
Ауро
ПЗ
40
Бруно Оливейра
АП
7
Луан
АП
21
Лукас Барбоза
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Сантос
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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