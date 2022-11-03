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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шериф - Омония
Шериф - Омония: обзор матча 03 ноября 2022
Шериф
03.11.2022, четверг, 20:45
Лига Европы, группа E, 6 тур
1 : 0
Завершен
Омония
88'
Р. Аканби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шериф - Омония
Замена
Херон
️️️️
М. Куабу
90'
+2
ГОЛ! 1:0!
Р. Аканби
Пас отдал
М. Куабу
88'
Замена
Р. Гедес
️️️️
Пернамбуко
86'
81'
Желтая карточка
Р. Безус
81'
Замена
Б. Баркер
️️️️
Бруно
75'
Замена
М. Дискеруд
️️️️
М. Кассама
Замена
И. Атимвен
️️️️
М. Салифу
69'
Желтая карточка
Р. Аканби
68'
63'
Замена
П. Захариу
️️️️
Л. Лоизу
63'
Замена
Ф. Папулис
️️️️
Х. Харалампус
63'
Замена
П. Псалтис
️️️️
Я. Лецяск
Желтая карточка
С. Радельич
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шериф
35
Максим Коваль
ВР
3
Патрик Кпозо
ЛЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
63
Армель Зохури
ПЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
61
Рашид Аканби
ЛВ
18
Мусса Куабу
ОП
17
Мудасиру Салифу
ЦП
8
Мухамед Диоп
АП
88
Седрик Бадоло
АП
Главный тренер
Виктор Михайлов
Омония
98
Фрэнсис Узохо
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
3
Фотис Кицос
ЛЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
8
Морету Кассама
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
6
Эктор Юсте
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Шериф
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Думитру Челядник
ВР
4
Херон
ЛЗ
30
Данила Игнатов
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
12
Абдул Мумуни
ОП
8
Евгений Глига
АП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
27
Adrian Hatman
ЦФ
18
Никита Коваль
ЦФ
Омония
1
Костас Панайи
ВР
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
79
Андреас Савва
ПВ
13
Фотис Папулис
ЦФ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
4-1-1-3-1
35
Коваль
3
Кпозо
15
Кики
6
Радельич
63
Зохури
18
Куабу
17
Салифу
61
Аканби
88
Бадоло
98
Пернамбуко
8
Диоп
3-2-1-4
98
Узохо
26
Лецяск
73
Милетич
3
Кицос
8
Кассама
90
Безус
8
Харалампус
7
Бруно
75
Лоизу
9
Какулис
6
Юсте
18
Куабу
4
Херон
4
Херон
18
Куабу
98
Пернамбуко
42
Гедес
42
Гедес
98
Пернамбуко
17
Салифу
80
Атимвен
80
Атимвен
17
Салифу
8
Кассама
42
Дискеруд
42
Дискеруд
8
Кассама
26
Лецяск
17
Псалтис
17
Псалтис
26
Лецяск
8
Харалампус
13
Папулис
13
Папулис
8
Харалампус
75
Лоизу
17
Захариу
17
Захариу
75
Лоизу
7
Бруно
7
Баркер
7
Баркер
7
Бруно
Остались в запасе
Шериф
Омония
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Думитру Челядник
ВР
30
Данила Игнатов
ЦЗ
12
Абдул Мумуни
ОП
8
Евгений Глига
АП
27
Adrian Hatman
ЦФ
18
Никита Коваль
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
1
Костас Панайи
ВР
5
Николас Панайоту
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
79
Андреас Савва
ПВ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Думитру Челядник
ВР
30
Данила Игнатов
ЦЗ
12
Абдул Мумуни
ОП
8
Евгений Глига
АП
27
Adrian Hatman
ЦФ
18
Никита Коваль
ЦФ
Остались в запасе
1
Костас Панайи
ВР
5
Николас Панайоту
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
79
Андреас Савва
ПВ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Виктор Михайлов
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Шериф - Омония
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Информация о матче
Стадион:
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