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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бетис - ХИК
Бетис - ХИК: обзор матча 03 ноября 2022
Бетис
03.11.2022, четверг, 23:00
Лига Европы, группа C, 6 тур
3 : 0
Завершен
ХИК
20'
А. Руйбаль
41'
А. Руйбаль
90+3'
Н. Фекир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - ХИК
ГОЛ! 3:0!
Н. Фекир
Пас отдал
Б. Иглесиас
90'
+3
80'
Замена
Й. Или-Кокко
️️️️
Н. Буджеллаб
80'
Замена
А. Танака
️️️️
С. Вяяняйнен
80'
Замена
Б. Радулович
️️️️
М. Абубакари
Замена
А. Гуардадо
️️️️
П. Акуоку
77'
67'
Замена
Э. Олусанья
️️️️
С. Хостикка
Замена
Н. Фекир
️️️️
Л. Энрике
67'
54'
Замена
Й. Тойвио
️️️️
М. Пелтола
Желтая карточка
Э. Гонсалес
48'
Замена
С. Каналес
️️️️
Ю. Сабали
46'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
В. Карвалью
46'
ГОЛ! 2:0!
А. Руйбаль
Пас отдал
Ю. Сабали
41'
Желтая карточка
А. Руйбаль
34'
ГОЛ! 1:0!
А. Руйбаль
Пас отдал
Х. Миранда
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
11
Луис Энрике
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
ХИК
23
Конор Азар
ВР
27
Артту Хосконен
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
24
Дэвид Браун
ЛВ
2
Матти Пелтола
ОП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
10
Лукас Лингман
ЦП
23
Пюрю Сойри
ЦП
7
Сантери Хостикка
ЦФ
27
Малик Абубакари
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
30
Кике Фернандес
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
ХИК
30
Якоб Таннандер
ВР
79
Матиас Ниемела
ВР
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
37
Атому Танака
ЦП
17
Мануэль Мартич
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
3
Янне Саксела
ПП
44
Фабиан Серраренс
ЦФ
25
Боян Радулович
ЦФ
21
Энтони Олусанья
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Силва
33
Миранда
6
Гонсалес
4
Руис
20
Сабали
10
Карвалью
24
Акуоку
11
Энрике
10
Родри
24
Руйбаль
12
Виллиан Жозе
2-1-4-1-2
23
Азар
27
Хосконен
22
Райтала
2
Пелтола
6
Вяяняйнен
10
Лингман
23
Сойри
10
Буджеллаб
24
Браун
27
Абубакари
7
Хостикка
24
Акуоку
18
Гуардадо
18
Гуардадо
24
Акуоку
11
Энрике
10
Фекир
10
Фекир
11
Энрике
20
Сабали
20
Каналес
20
Каналес
20
Сабали
10
Карвалью
7
Иглесиас
7
Иглесиас
10
Карвалью
2
Пелтола
4
Тойвио
4
Тойвио
2
Пелтола
6
Вяяняйнен
37
Танака
37
Танака
6
Вяяняйнен
10
Буджеллаб
8
Или-Кокко
8
Или-Кокко
10
Буджеллаб
27
Абубакари
25
Радулович
25
Радулович
27
Абубакари
7
Хостикка
21
Олусанья
21
Олусанья
7
Хостикка
Остались в запасе
Бетис
ХИК
1
Дани Мартин
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
30
Кике Фернандес
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
30
Якоб Таннандер
ВР
79
Матиас Ниемела
ВР
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
17
Мануэль Мартич
ЦП
3
Янне Саксела
ПП
44
Фабиан Серраренс
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Остались в запасе
1
Дани Мартин
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
30
Кике Фернандес
ЦП
Остались в запасе
30
Якоб Таннандер
ВР
79
Матиас Ниемела
ВР
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
17
Мануэль Мартич
ЦП
3
Янне Саксела
ПП
44
Фабиан Серраренс
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Тони Коскела
Статистика матча Бетис - ХИК
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Информация о матче
Стадион:
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