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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпиакос - Нант
Олимпиакос - Нант: обзор матча 03 ноября 2022
Олимпиакос
03.11.2022, четверг, 20:45
Лига Европы, группа G, 6 тур
0 : 2
Завершен
Нант
79'
М. Мохамед
90'
Л. Бляс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - Нант
Желтая карточка
П. Рецос
90'
+3
90'
ГОЛ! 0:2!
Л. Бляс
Пас отдал
М. Мохамед
Замена
Пипа
️️️️
Д. Боулер
85'
80'
Замена
М. Коко
️️️️
Э. Гессан
79'
ГОЛ! 0:1!
М. Мохамед
Пас отдал
Л. Бляс
73'
Замена
К. Бамба
️️️️
И. Ганаго
73'
Замена
П. Чиривелья
️️️️
С. Мутуссами
Замена
Марсело
️️️️
А. Камара
69'
68'
Желтая карточка
С. Мутуссами
Замена
П. Сиссе
️️️️
А. Калогеропулос
60'
49'
Желтая карточка
Ж. Кастеллетто
Замена
A. Sapountzis
️️️️
Ю. Эль-Араби
46'
Замена
Ш. Врсалько
️️️️
М. Врусаи
46'
46'
Замена
Л. Бляс
️️️️
М. Саймон
5'
Замена
Д. Аппиа
️️️️
Фабио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
11
Джош Боулер
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
29
Эванн Гессан
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Олимпиакос
31
Атанасиос Пападудис
ВР
1
Александрос Пасхалакис
ВР
12
Марсело
ЛЗ
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
2
Пипа
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
80
Anastasios Sapountzis
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
1
Денис Петрич
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
17
Кадер Бамба
ПВ
3-2-2-3
19
Цолакис
4
Калогеропулос
45
Рецос
14
Андруцос
41
Бухалакис
25
Кунде
17
Врусаи
11
Боулер
33
Камара
16
У-Джо
19
Эль-Араби
4-2-1-3
40
Лафон
2
Фабио
21
Кастеллетто
5
Паллуа
14
Корчиа
17
Сиссоко
8
Мутуссами
27
Саймон
42
Мохамед
37
Ганаго
29
Гессан
33
Камара
12
Марсело
12
Марсело
33
Камара
4
Калогеропулос
4
Сиссе
4
Сиссе
4
Калогеропулос
17
Врусаи
24
Врсалько
24
Врсалько
17
Врусаи
11
Боулер
2
Пипа
2
Пипа
11
Боулер
19
Эль-Араби
80
80
19
Эль-Араби
2
Фабио
8
Аппиа
8
Аппиа
2
Фабио
8
Мутуссами
4
Чиривелья
4
Чиривелья
8
Мутуссами
27
Саймон
10
Бляс
10
Бляс
27
Саймон
29
Гессан
97
Коко
97
Коко
29
Гессан
37
Ганаго
17
Бамба
17
Бамба
37
Ганаго
Остались в запасе
Олимпиакос
Нант
31
Атанасиос Пападудис
ВР
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Андреас Ндой
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
40
Реми Дескамп
ВР
1
Денис Петрич
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
31
Атанасиос Пападудис
ВР
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Андреас Ндой
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
1
Денис Петрич
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Олимпиакос - Нант
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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