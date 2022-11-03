Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ренн - АЕК
Ренн - АЕК: обзор матча 03 ноября 2022
Ренн
03.11.2022, четверг, 23:00
Лига Европы, группа B, 6 тур
1 : 1
Завершен
АЕК
17'
М. Аблин
76'
Р. Лопеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - АЕК
90'
+2
Замена
Г. Андреу
️️️️
В. Олатунжи
88'
Замена
Н. Энглезу
️️️️
А. Гьюрчо
88'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
Г. Ледеш
85'
Желтая карточка
К. Христофору
76'
ГОЛ! 1:1!
Р. Лопеш
Пас отдал
А. Гьюрчо
74'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Р. Мамас
Замена
А. Трюффер
️️️️
А. Калимуэндо
71'
Замена
Л. Угочукву
️️️️
Л. Майер
63'
Замена
А. Гуири
️️️️
М. Аблин
56'
Замена
Ж. Доку
️️️️
М. Терье
56'
28'
Желтая карточка
Х. Миличевич
Желтая карточка
Ф. Тайт
18'
ГОЛ! 1:0!
М. Аблин
Пас отдал
Б. Бурижо
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
14
Ловро Майер
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
11
Маттис Аблин
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
14
Анхель Гарсия
ЛЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
7
Гуш Ледеш
ОП
8
Пере Понс
ОП
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
14
Дезире Дуэ
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
АЕК
51
Милош Гордич
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
33
Никос Энглезу
ЦЗ
29
Гиоргос Наум
АП
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
4-2-2-2
80
Алемдар
24
Мелинг
6
Родон
24
Белосян
22
Ассиньон
14
Майер
27
Бурижо
11
Терье
29
Тайт
15
Калимуэндо
11
Аблин
4-3-3
12
Пирич
26
Христофору
4
Томович
16
Росалес
14
Гарсия
66
Мамас
7
Ледеш
8
Понс
33
Олатунжи
9
Гьюрчо
15
Миличевич
14
Майер
18
Угочукву
18
Угочукву
14
Майер
15
Калимуэндо
3
Трюффер
3
Трюффер
15
Калимуэндо
11
Терье
11
Доку
11
Доку
11
Терье
11
Аблин
9
Гуири
9
Гуири
11
Аблин
33
Олатунжи
14
Андреу
14
Андреу
33
Олатунжи
7
Ледеш
3
Гонсалес
3
Гонсалес
7
Ледеш
9
Гьюрчо
33
Энглезу
33
Энглезу
9
Гьюрчо
66
Мамас
21
Лопеш
21
Лопеш
66
Мамас
Остались в запасе
Ренн
АЕК
1
Ромэйн Салин
ВР
30
Стив Манданда
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
14
Дезире Дуэ
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
51
Милош Гордич
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
29
Гиоргос Наум
АП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
30
Стив Манданда
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
14
Дезире Дуэ
АП
Остались в запасе
51
Милош Гордич
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
29
Гиоргос Наум
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Ренн - АЕК
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
- : -
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
Новости команд
Все
Ренн
АЕК
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Ренна» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:41
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Ренна» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:41
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Бейтар» – «АЕК Ларнака»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
АЕК Ларнака – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Кристал Пэлас» – АЕК Ларнака: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+