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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Лех - Вильярреал
Лех - Вильярреал: обзор матча 03 ноября 2022
Лех
03.11.2022, четверг, 23:00
Лига конференций, группа C, 6 тур
3 : 0
Завершен
Вильярреал
27'
К. Вельде
51'
М. Скурась
77'
М. Скурась
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лех - Вильярреал
Замена
Б. Саламон
️️️️
Н. Квеквескири
90'
+1
Замена
Ф. Дагерстол
️️️️
М. Ишак
88'
ГОЛ! 3:0!
М. Скурась
Пас отдал
М. Ишак
77'
77'
Замена
Э. Капу
️️️️
Ф. Коклен
77'
Замена
Д. Парехо
️️️️
М. Морланес
Замена
Ф. Шимчак
️️️️
Ф. Мархвиньски
73'
Замена
А. Червински
️️️️
К. Вельде
73'
72'
Желтая карточка
М. Тригерос
68'
Замена
А. Данжума
️️️️
Х. Луис Моралес
68'
Замена
А. Морено
️️️️
Й. Мохика
ГОЛ! 2:0!
М. Скурась
Пас отдал
К. Вельде
51'
ГОЛ! 1:0!
К. Вельде
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
37
Любомир Шатка
ВР
1
Филип Беднарек
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
30
Ника Квеквескири
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
22
Радослав Муравски
ЦП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Лех
1
Артур Рудько
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
77
Афонсу Соуза
АП
7
Жоау Амарал
АП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
9
Артур Собич
ЦФ
18
Филип Шимчак
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
1
Икер Альварес
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
4
Карло Гарсия
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
3-3-2-1
37
Шатка
5
Ребошу
16
Милич
2
Перейра
30
Квеквескири
10
Мархвиньски
22
Муравски
99
Вельде
22
Скурась
9
Ишак
4-1-2-2-1
25
Рейна
4
Куэнка
2
Манди
4
де ла Фуэнте
22
Мохика
13
Коклен
8
Морланес
14
Тригерос
11
Джексон
10
Пино
25
Моралес
30
Квеквескири
18
Саламон
18
Саламон
30
Квеквескири
9
Ишак
25
Дагерстол
25
Дагерстол
9
Ишак
99
Вельде
30
Червински
30
Червински
99
Вельде
10
Мархвиньски
18
Шимчак
18
Шимчак
10
Мархвиньски
22
Мохика
5
Морено
5
Морено
22
Мохика
13
Коклен
6
Капу
6
Капу
13
Коклен
8
Морланес
10
Парехо
10
Парехо
8
Морланес
25
Моралес
7
Данжума
7
Данжума
25
Моралес
Остались в запасе
Лех
Вильярреал
1
Артур Рудько
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
77
Афонсу Соуза
АП
7
Жоау Амарал
АП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
9
Артур Собич
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
28
Херонимо Рульи
ВР
1
Икер Альварес
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
4
Карло Гарсия
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
77
Афонсу Соуза
АП
7
Жоау Амарал
АП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
9
Артур Собич
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
1
Икер Альварес
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
4
Карло Гарсия
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Лех - Вильярреал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лех
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
0 : 0
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
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