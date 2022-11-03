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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Коритиба
Жувентуде - Коритиба: обзор матча 03 ноября 2022
Жувентуде
03.11.2022, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 35 тур
0 : 1
Завершен
Коритиба
90+2'
R.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жувентуде - Коритиба
90'
+4
Желтая карточка
R.
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
R.
Пас отдал
Л. Гамальо
90'
+1
Желтая карточка
R.
Желтая карточка
Жадсон
88'
80'
Замена
Эжидио
️️️️
М. Галарса
Замена
Марлон
️️️️
Чико
74'
68'
Желтая карточка
Л. Гамальо
68'
Замена
Ф. Даниэл
️️️️
R.
Замена
В. Габриэль
️️️️
Ж. Ирмер
67'
57'
Замена
Л. Гамальо
️️️️
М. Кадорини
Замена
П. Миранда
️️️️
В. Мендес
46'
30'
Желтая карточка
А. Манга
Желтая карточка
Талиссон
27'
Желтая карточка
Капиксаба
5'
3'
Желтая карточка
Л. Кастан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
31
Сезар Рейс
ВР
2
Талиссон
ЦЗ
34
Витор Мендес
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
7
Капиксаба
ЛВ
5
Жеан Ирмер
ОП
2
Родриго Алвес
ЦП
16
Жадсон
ЦП
10
Чико
АП
9
Исидро Питта
ЦФ
17
Elton
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Коритиба
22
Габриэл
ВР
4
Джон Чансельор
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
11
Алеф Манга
ЛВ
21
Jesús Trindade
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
19
Robinho
ЦП
2
Натанаэл
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Жувентуде
1
Pegorari
ВР
20
Мораес
ЛЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
50
Юри
ОП
14
Фелипе Пирес
ЦП
25
Марлон
ЦП
88
Габриэль Тота
ЦП
30
Rafinha
ЦП
9
Рикардо Буэно
ЦФ
11
Ruan
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
Коритиба
3
Энрике
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
8
Виллиан Фариас
ОП
14
Pablo García
ЦП
6
Juan Diaz
ЦП
25
Bernardo
ЦП
75
Biel
ЦП
20
Régis
ЦП
7
Фабрисио Даниэл
ПВ
23
Alex Muralha
ЦФ
99
Лео Гамальо
ЦФ
3-1-2-2-2
31
Рейс
2
Талиссон
34
Мендес
96
Энрике
5
Ирмер
2
Алвес
16
Жадсон
7
Капиксаба
10
Чико
17
9
Питта
2-3-1-4
22
Габриэл
4
Чансельор
4
Кастан
21
80
Галарса
19
11
Манга
15
99
Кадорини
20
2
Натанаэл
34
Мендес
28
Миранда
28
Миранда
34
Мендес
10
Чико
25
Марлон
25
Марлон
10
Чико
5
Ирмер
63
Габриэль
63
Габриэль
5
Ирмер
80
Галарса
6
Эжидио
6
Эжидио
80
Галарса
19
7
Даниэл
7
Даниэл
19
99
Кадорини
99
Гамальо
99
Гамальо
99
Кадорини
Остались в запасе
Жувентуде
Коритиба
1
Pegorari
ВР
20
Мораес
ЛЗ
50
Юри
ОП
14
Фелипе Пирес
ЦП
88
Габриэль Тота
ЦП
30
Rafinha
ЦП
9
Рикардо Буэно
ЦФ
11
Ruan
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
3
Энрике
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
8
Виллиан Фариас
ОП
14
Pablo García
ЦП
6
Juan Diaz
ЦП
25
Bernardo
ЦП
75
Biel
ЦП
20
Régis
ЦП
23
Alex Muralha
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
1
Pegorari
ВР
20
Мораес
ЛЗ
50
Юри
ОП
14
Фелипе Пирес
ЦП
88
Габриэль Тота
ЦП
30
Rafinha
ЦП
9
Рикардо Буэно
ЦФ
11
Ruan
ЦФ
Остались в запасе
3
Энрике
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
8
Виллиан Фариас
ОП
14
Pablo García
ЦП
6
Juan Diaz
ЦП
25
Bernardo
ЦП
75
Biel
ЦП
20
Régis
ЦП
23
Alex Muralha
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Жувентуде - Коритиба
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Альфредо Жакони
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