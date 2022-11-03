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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Гент - Мольде
Гент - Мольде: обзор матча 03 ноября 2022
Гент
03.11.2022, четверг, 20:45
Лига конференций, группа F, 6 тур
4 : 0
Завершен
Мольде
52'
Э. Юлсагер
62'
Б. Годо
80'
С. Кумс
89'
У. Кюйперс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Мольде
90'
+3
Желтая карточка
К. Эриксен
ГОЛ с пенальти! 4:0!
У. Кюйперс
89'
83'
Желтая карточка
М. Фьортофт Левик
Замена
Ж. де Сар
️️️️
В. Оджиджа-Офое
83'
ГОЛ! 3:0!
С. Кумс
Пас отдал
Х. Хонг
80'
73'
Замена
М. Гредем
️️️️
О. Брюнхильдсен
73'
Замена
Э. Хуссэйн
️️️️
С. Маннсверк
Замена
Й. Хеуге
️️️️
И. Салах
71'
Замена
Э. Овусу
️️️️
Л. Депуатр
71'
Замена
У. Кюйперс
️️️️
Э. Юлсагер
71'
63'
Замена
К. Эриксен
️️️️
М. Андре Кааса
63'
Замена
Д. Фофана
️️️️
М. Эйкрем
ГОЛ! 2:0!
Б. Годо
62'
ГОЛ! 1:0!
Э. Юлсагер
Пас отдал
Х. Хонг
52'
Замена
Нуриу
️️️️
М. Самуас
33'
Желтая карточка
Э. Юлсагер
32'
27'
Желтая карточка
Б. Риса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Гент
33
Дави Руф
ВР
40
Рене Ванден Борре
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
13
Седерик ван Дале
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
42
Элиша Овусу
ОП
4
Жульен де Сар
ЦП
27
Руне ван ден Берг
ЦП
37
Робби Ван Хаутер
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
31
Оливер Петерсен
ВР
25
Мартин Линнес
ПЗ
25
Йохан Бакке
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
16
Кристиан Эриксен
АП
27
Давид Фофана
ЦФ
3-5-1-1
1
Нарди
2
Окуму
32
Нгаду-Нгаджуй
31
Годо
24
Кумс
20
Хонг
8
Оджиджа-Офое
17
Юлсагер
18
Самуас
7
Салах
29
Депуатр
4-3-3
28
Карлстрем
33
Риса
16
Хансен
19
Хауган
8
Левик
15
Кааса
20
Маннсверк
10
Брейвик
15
Кнутсон
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
18
Самуас
25
Нуриу
25
Нуриу
18
Самуас
29
Депуатр
42
Овусу
42
Овусу
29
Депуатр
8
Оджиджа-Офое
4
де Сар
4
де Сар
8
Оджиджа-Офое
7
Салах
10
Хеуге
10
Хеуге
7
Салах
17
Юлсагер
99
Кюйперс
99
Кюйперс
17
Юлсагер
20
Маннсверк
8
Хуссэйн
8
Хуссэйн
20
Маннсверк
17
Брюнхильдсен
28
Гредем
28
Гредем
17
Брюнхильдсен
15
Кааса
16
Эриксен
16
Эриксен
15
Кааса
23
Эйкрем
27
Фофана
27
Фофана
23
Эйкрем
Остались в запасе
Гент
Мольде
33
Дави Руф
ВР
40
Рене Ванден Борре
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
13
Седерик ван Дале
ЦЗ
27
Руне ван ден Берг
ЦП
37
Робби Ван Хаутер
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
1
Алекс Кранинкс
ВР
31
Оливер Петерсен
ВР
25
Мартин Линнес
ПЗ
25
Йохан Бакке
ОП
6
Никлас Эдегор
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
40
Рене Ванден Борре
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
13
Седерик ван Дале
ЦЗ
27
Руне ван ден Берг
ЦП
37
Робби Ван Хаутер
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
Остались в запасе
1
Алекс Кранинкс
ВР
31
Оливер Петерсен
ВР
25
Мартин Линнес
ПЗ
25
Йохан Бакке
ОП
6
Никлас Эдегор
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Гент - Мольде
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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