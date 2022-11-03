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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Карабах - Фрайбург
Карабах - Фрайбург: обзор матча 03 ноября 2022
Карабах
03.11.2022, четверг, 20:45
Лига Европы, группа G, 6 тур
1 : 1
Завершен
Фрайбург
90+2'
О. Квабена
25'
Н. Петерсен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карабах - Фрайбург
Желтая карточка
Ж. Ромао
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
О. Квабена
Пас отдал
Т. Байрамов
90'
+2
Замена
М. Гурбанлы
️️️️
Р. Алмейда
89'
Замена
А. Гусейнов
️️️️
М. Вешович
89'
Замена
Ж. Ромао
️️️️
М. Янкович
89'
Замена
Т. Байрамов
️️️️
Э. Джафаргулиев
89'
84'
Замена
В. Грифо
️️️️
Л. Хелер
75'
Желтая карточка
К. Шлоттербек
74'
Замена
М. Гинтер
️️️️
У. Сике
74'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Н. Вайсхаупт
65'
Желтая карточка
Я. Кайтель
Замена
М. Медведев
️️️️
Р. Шейдаев
65'
64'
Замена
Р. Салаи
️️️️
К. Шаде
Красная карточка
К. Медина
60'
Желтая карточка
К. Боржес
55'
Желтая карточка
М. Янкович
48'
46'
Замена
Л. Кюблер
️️️️
К. Гюнтер
34'
Желтая карточка
К. Шаде
25'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Петерсен
Желтая карточка
Б. Мустафазаде
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
20
Кади Боржес
АП
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
18
Овусу Квабена
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Карабах
1
Амин Рамазанов
ВР
25
Лука Гугешашвили
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
2
Гара Гараев
ОП
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
20
Рицу Доан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
3-3-1-3
1
Махаммадалиев
23
Вешович
13
Мустафазаде
81
Медина
8
Янкович
20
Алмейда
10
Зубир
20
Боржес
18
Квабена
7
Шейдаев
44
Джафаргулиев
3-2-2-3
1
Атуболу
41
Сике
13
Шлоттербек
30
Гюнтер
14
Кайтель
18
Вагнер
7
Шаде
7
Вайсхаупт
18
Петерсен
9
Хелер
25
Сильдийя
23
Вешович
30
Гусейнов
30
Гусейнов
23
Вешович
7
Шейдаев
5
Медведев
5
Медведев
7
Шейдаев
8
Янкович
18
Ромао
18
Ромао
8
Янкович
20
Алмейда
9
Гурбанлы
9
Гурбанлы
20
Алмейда
44
Джафаргулиев
7
Байрамов
7
Байрамов
44
Джафаргулиев
41
Сике
28
Гинтер
28
Гинтер
41
Сике
30
Гюнтер
17
Кюблер
17
Кюблер
30
Гюнтер
9
Хелер
32
Грифо
32
Грифо
9
Хелер
7
Шаде
7
Салаи
7
Салаи
7
Шаде
7
Вайсхаупт
11
Чон
11
Чон
7
Вайсхаупт
Остались в запасе
Карабах
Фрайбург
1
Амин Рамазанов
ВР
25
Лука Гугешашвили
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
32
Бенжамин Уфофф
ВР
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Амин Рамазанов
ВР
25
Лука Гугешашвили
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Карабах - Фрайбург
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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