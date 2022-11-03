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Лига конференций 2026/2027
Аполлон - Вадуц
Аполлон - Вадуц: обзор матча 03 ноября 2022
Аполлон
03.11.2022, четверг, 20:45
Лига конференций, группа E, 6 тур
1 : 0
Завершен
Вадуц
32'
В. Роберж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аполлон - Вадуц
Желтая карточка
И. Колл
90'
+3
Желтая карточка
Х. Алеесами
89'
Замена
И. Колл
️️️️
Д. Шполярич
83'
77'
Замена
Г. Пепси
️️️️
Н. Хаслер
Замена
Э. Онженда
️️️️
И. Шахар
74'
Замена
Э. Хенти
️️️️
Н. Дигини
74'
Замена
И. Питтас
️️️️
П. Йостен
67'
67'
Замена
М. Хаджи
️️️️
Т. Чичек
Замена
Е. Кабраль
️️️️
Б. Дабо
67'
58'
Желтая карточка
А. Омерович
58'
Замена
Д. Джокич
️️️️
А. Омерович
46'
Замена
Э. Растодер
️️️️
М. Суттер
46'
Замена
К. Добрас
️️️️
Р. Фоссо
ГОЛ! 1:0!
В. Роберж
Пас отдал
И. Шахар
32'
23'
Желтая карточка
Р. Фоссо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон
99
Деметрис Деметриу
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
24
Амин Хаммас
ЛЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
20
Данило Шполярич
ОП
11
Багали Дабо
ЦП
25
Харис Кириаку
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
30
Николя Дигини
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
3
Антони Гельцер
ЛЗ
24
Седрик Гассер
ЦЗ
29
Габриэль Исик
ЦЗ
4
Ларс Трабер
ЦЗ
13
Анес Омерович
ЦЗ
4
Николас Хаслер
ЦП
80
Райан Фоссо
ЦП
10
Тунахан Чичек
АП
19
Дарио Ульрих
ПВ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Аполлон
1
Александар Йованович
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
20
Ва
ЛВ
77
Исраэль Колл
ЦП
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Вадуц
12
Габриэль Фосер
ВР
42
Джон Шанде
ВР
43
Кевин Иодисе
ЦЗ
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
53
Гезим Пепси
ОП
30
Кристиан Добрас
ЦП
20
Симон Люхингер
ЦП
47
Фабио Фехр
ПП
77
Мерлин Хаджи
ПВ
19
Деян Джокич
ЦФ
74
Эльмин Растодер
ЦФ
4-1-3-2
99
Деметриу
24
Хаммас
14
Пейберне
27
Роберж
5
Алеесами
20
Шполярич
11
Дабо
25
Кириаку
36
Шахар
17
Йостен
30
Дигини
3-2-2-2-1
1
Бюхель
29
Исик
4
Трабер
13
Омерович
24
Гассер
3
Гельцер
4
Хаслер
80
Фоссо
19
Ульрих
10
Чичек
9
Суттер
11
Дабо
15
Кабраль
15
Кабраль
11
Дабо
17
Йостен
28
Питтас
28
Питтас
17
Йостен
20
Шполярич
77
Колл
77
Колл
20
Шполярич
30
Дигини
19
Хенти
19
Хенти
30
Дигини
36
Шахар
26
Онженда
26
Онженда
36
Шахар
4
Хаслер
53
Пепси
53
Пепси
4
Хаслер
80
Фоссо
30
Добрас
30
Добрас
80
Фоссо
10
Чичек
77
Хаджи
77
Хаджи
10
Чичек
13
Омерович
19
Джокич
19
Джокич
13
Омерович
9
Суттер
74
Растодер
74
Растодер
9
Суттер
Остались в запасе
Аполлон
Вадуц
1
Александар Йованович
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
20
Ва
ЛВ
Главный тренер
Александер Цорнигер
12
Габриэль Фосер
ВР
42
Джон Шанде
ВР
43
Кевин Иодисе
ЦЗ
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
20
Симон Люхингер
ЦП
47
Фабио Фехр
ПП
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Остались в запасе
1
Александар Йованович
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
20
Ва
ЛВ
Остались в запасе
12
Габриэль Фосер
ВР
42
Джон Шанде
ВР
43
Кевин Иодисе
ЦЗ
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
20
Симон Люхингер
ЦП
47
Фабио Фехр
ПП
Главный тренер
Александер Цорнигер
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Статистика матча Аполлон - Вадуц
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
- : -
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
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- : -
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2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
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