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Лига Европы 2026/2027
Монако - Црвена Звезда
Монако - Црвена Звезда: обзор матча 03 ноября 2022
Монако
03.11.2022, четверг, 20:45
Лига Европы, группа H, 6 тур
4 : 1
Завершен
Црвена Звезда
5'
К. Фолланд
27'
К. Фолланд
50'
М. Родич (АГ)
87'
К. Фолланд
54'
К. Гуелор Канга (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Црвена Звезда
Замена
Э. Бен-Сегир
️️️️
К. Фолланд
90'
ГОЛ! 4:1!
К. Фолланд
Пас отдал
И. Якобс
87'
Замена
Э. Матацо
️️️️
М. Камара
85'
Замена
И. Якобс
️️️️
А. Головин
85'
85'
Замена
И. Азарови
️️️️
М. Родич
Замена
Б. Эмболо
️️️️
В. Бен-Йеддер
75'
Замена
Вандерсон
️️️️
К. Дьятта
75'
71'
Замена
Э. Набуан
️️️️
О. Букари
71'
Замена
И. Мустафа
️️️️
К. Гуелор Канга
64'
Желтая карточка
К. Гуелор Канга
62'
Желтая карточка
С. Срнич
60'
Замена
К. Кангва
️️️️
А. Катай
Желтая карточка
Б. Бадьяшиль
54'
54'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
К. Гуелор Канга
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
М. Родич
50'
46'
Замена
С. Срнич
️️️️
С. Митрович
38'
Желтая карточка
А. Катай
ГОЛ! 2:0!
К. Фолланд
Пас отдал
К. Дьятта
27'
23'
Желтая карточка
М. Родич
ГОЛ! 1:0!
К. Фолланд
Пас отдал
К. Энрике
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
7
Стефан Митрович
ЛВ
10
Александар Катай
ЛВ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
14
Осман Букари
ПВ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
2
Вандерсон
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
29
Элисс Бен-Сегир
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Црвена Звезда
40
Никола Васильевич
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
24
Никола Станкович
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
11
Йован Миятович
ПВ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нюбель
12
Энрике
3
Марипан
5
Бадьяшиль
5
Дисаси
4
Камара
24
Фофана
10
Головин
15
Дьятта
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
4-1-3-2
82
Борян
19
Милунович
77
Гобельич
16
Эракович
23
Родич
8
Канга
14
Букари
4
Иванич
10
Катай
8
Пешич
7
Митрович
15
Дьятта
2
Вандерсон
2
Вандерсон
15
Дьятта
4
Камара
8
Матацо
8
Матацо
4
Камара
31
Фолланд
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
31
Фолланд
10
Головин
4
Якобс
4
Якобс
10
Головин
10
Бен-Йеддер
7
Эмболо
7
Эмболо
10
Бен-Йеддер
23
Родич
16
Азарови
16
Азарови
23
Родич
10
Катай
42
Кангва
42
Кангва
10
Катай
8
Канга
23
Мустафа
23
Мустафа
8
Канга
7
Митрович
55
Срнич
55
Срнич
7
Митрович
14
Букари
31
Набуан
31
Набуан
14
Букари
Остались в запасе
Монако
Црвена Звезда
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
Главный тренер
Филипп Клеман
40
Никола Васильевич
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
24
Никола Станкович
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
11
Йован Миятович
ПВ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
Остались в запасе
40
Никола Васильевич
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
24
Никола Станкович
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
11
Йован Миятович
ПВ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Милош Милоевич
Статистика матча Монако - Црвена Звезда
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
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